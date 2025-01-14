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談拜登4年任期 陸外交部：中美關係總體實現穩定
即將任滿的美國總統拜登近期表示，中國永遠不會超過美國，並稱他在任4年妥善處理中美關係。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆14日在例行記者會上回應，過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但總體實現了穩定。
郭嘉昆稱，在兩國元首的戰略引領下，雙方團隊通過磋商，確定了中美關係的一些指導原則，開展兩國對話與合作，恢復和新建了20多個溝通機制，在一些領域取得了成果。
與此同時，郭嘉昆強調，「中方始終堅持原則，堅決維護自身主權安全和發展利益，對美方錯誤行徑進行堅決有力的反制。」
郭表示，大陸國家主席習近平在秘魯利馬與拜登總統會晤時，總結了過去4年中美打交道的7點經驗和啟示，包括要有正確的戰略認知，要言必信、行必果，要平等相待，不能挑戰紅線、底線，要多對話合作，要回應人民期待，要展現大國擔當，「我們希望美方認真汲取，同中方相向而行。」
隨著川普即將重返白宮，「川普2.0」將登場、拜登即將卸任，拜登13日在國務院發表任期內最後一次外交政策演講，他指美國的對手比他4年前剛上任時變得更弱，他強調美國正贏得全球性競爭，不會如同外界預測在經濟方面被中國超越。
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