中泰建交50週年 美聯社：泰擬遺返維吾爾人回中

美聯社報導，43名逃離中國後被泰國拘留的維吾爾人指出，泰國當局將遺返他們回中國，他們擔心回到中國後會被監禁甚至死亡。有知情人士表示，泰國此時推動遺返維吾爾人，因為今年是中泰建交50週年。

美聯社11日報導，從該社獲得的一封信件，43名目前被拘留在泰國的維吾爾人呼籲，要求停止他們稱為「迫在眉睫」的遺返威脅。

他們在信中表示，「我們可能會被監禁，甚至可能會失去生命」，並說「我們急切呼籲所有關注人權的國際組織及國家立即介入，在太遲之前，將我們從悲慘的命運中拯救出來。」

報導指出，2014年有超過300名維吾爾人逃離中國，被泰國當局在泰國與馬來西亞的邊境扣查。2015年泰國當局遺返了109人回中國，引起國際強烈抗議。另外173名主要是婦女及兒童的維吾爾人被送到土耳其，剩下53人滯留在泰國移民拘留中心及尋求庇護，其後有5人在該拘留中心死亡，包括2名兒童。

目前仍有48名維吾爾人被泰國當局拘留，當中5人因曾企圖逃走而被關入監獄。

報導指出，據美聯社獲得相關紀錄，泰國移民局官員在8日要求這些維吾爾人簽署自願遺返文件。

據一名泰國律師及兩名與泰國當局有接觸的人士表示，最近泰國政府內部有討論遺返維吾爾人回中國。

其中兩名知情人士表示，泰國官員選擇現在推動遺返維吾爾人回中國，是因為今年是中國及泰國建交50週年，以及因為美國政府正準備在不足兩週內舉行的新總統就職，對泰國當局的做法應不會有太大反對聲音。

中國駐泰國使館發言人12日表示，近日一些西方媒體借所謂「在泰羈押的維吾爾人」問題抹黑中國，泰國個別不明真相的人士也發表了不符事實和不負責任的言論。個別國家罔顧事實，出於政治目的，惡意攻擊中國。