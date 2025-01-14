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香港警方通緝鍾劍華 帶走家人助查

中央社／ 香港14日電

香港警方國安處去年12月通緝鍾劍華等6名海外港人後，近日先後帶走鍾劍華在港的家人及前同事協助調查。

鍾劍華是香港民意研究所前副行政總裁及理工大學應用社會科學系前助理教授，2020年離港前往英國，上月遭國安處通緝，後者指他在海外發表言論，涉嫌煽動分裂國家和勾結外國勢力。

國安處人員昨天曾帶走民研所主席及行政總裁鍾庭耀進行調查，據指事件與鍾劍華有關。

本地媒體報導，鍾庭耀之後，國安處人員今早接著帶走鍾劍華妻子和兒子協助調查，兩人預計最快中午過後離開警署。

另外，行政長官李家超今早回應媒體詢時說，若有機構或個人與危害國安者有「聯繫、支持、幫助」，當局會「全面調查、追究到底」。

鍾庭耀此前曾表示，相信鍾劍華被通緝與民研所無關，並指鍾劍華與民研所的合約已於2022年4月屆滿，雙方的合作和僱傭關係隨即結束，且已沒有聯絡。

民研所前身是香港民意研究計畫，早年隸屬於香港大學，於1991年由當時在香港大學任職的鍾庭耀創立。

香港主權移交後，民意研究計畫一直調查及定時公布各項民意調查，且多涉及政治議題，比如港人的身分認同、民主自由評分，以及對香港前途信心等。

民意研究計畫一向被標籤為親泛民的組織，這也導致鍾庭耀一直受親政府建制派及北京方面抨擊。

2019年鍾庭耀自港大退休，其後自行註冊成立民研所並擔任主席，鍾劍華擔任副行政總裁。

2022年4月，鍾劍華離港赴英國，他在社交平台留言，表示曾被警方根據香港國安法約談，離港是要「避秦」，並指「香港可能已經不是可以免於威嚇而正常生活的地方」。

國安法 港大 香港

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