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中央政法會議：電詐一抓到底 強化嚴重精神病患管理

中央社／ 北京14日電

中國演員王星被拐騙到緬甸詐騙園區案引發民間高度關注後，昨天閉幕的中共中央政法工作會議指出，對電信網路詐騙等「群眾反映強烈」的違法犯罪活動，要「總結戰法，加大力度，一抓到底」。

中新社報導，中共中央政法工作會議12至13日在北京召開，會議除作上述表態外，並強調要強化「嚴重精神障礙患者」管理救助，推動數據實時共享、人員定期隨訪。日前江西女子李宜雪被指罹患嚴重精神疾病一度被強制送醫，也引發中國輿論熱烈關注。

報導指出，會議針對社會治安綜合治理提到，展開「社會治安綜合治理」是「具有中國特色的治安方略」。對重大惡性犯罪，要依法「嚴管嚴查嚴辦、快偵快訴快判」，實現特殊預防和一般預防相結合。

會議強調，對電信網路詐騙、黃賭毒、盜搶騙等「群眾反映強烈」的違法犯罪活動，要「總結戰法，加大力度，一抓到底」。要總結中央督導經驗，健全掃黑除惡常態化機制。

這項會議指出，要聚焦重大活動，做好安全風險評估工作，落實現場安全管理責任，嚴防發生擁擠踩踏等事故。聚焦重點場所，加強巡防巡控，指導企事業單位做好綜治、內保工作。聚焦重點物品，深化打擊整治槍爆違法犯罪專項行動，嚴防漏管失控形成現實危害。

會議表示，要堅持「懲防并舉」，善於透過嚴格執法解決「現實問題」。對挑戰法律權威、挑釁公共秩序、侵犯人民利益等違法犯罪行為，必須堅決依法懲治。

這項會議提到，要依法懲處危害公共安全、拐賣婦女兒童等犯罪活動，有力震懾犯罪、保護人民。要依法懲處走私、金融詐騙、侵犯智慧財產權等經濟犯罪，依法懲處招投標領域違法犯罪，有力維護社會主義市場經濟秩序。

會議還強調，要強化「嚴重精神障礙患者」管理救助，推動數據實時共享、人員定期隨訪。推動強制醫療所建設，依法適用強制醫療措施。要深化戶籍制度改革，探索建立全國統一的人口登記管理規定。

這項會議指出，要強化未成年人違法犯罪預防治理，推進專門學校建設，依法展開專門矯治教育。並強化刑滿釋放人員安置幫教工作，推動解決刑滿釋放人員基本養老金接續問題，清理就業不合理限制規定。

患者 詐騙

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