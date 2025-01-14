迎抗戰勝利80周年 北京市長殷勇：做好活動服務保障

大陸北京市14日上午召開第十六屆人大第三次會議，由北京市長殷勇作政府工作報告，在涉台的部分，報告提到要「積極開展與港澳台交流合作」，與去年報告的「促進京台交流合作」略有不同。此外，報告還透露今年北京將做好抗戰勝利80周年紀念活動的「服務保障」，預示中共將在北京舉行大型活動，紀念抗戰勝利。

今年北京市人大仍在北京會議中心舉行，出席者包含人大代表、政協委員、列席人員、外國使節等，2位前中共政治局委員兼北京市委書記劉淇、郭金龍也坐在主席台上。

此次會議由北京市長殷勇作政府工作報告。在城市功能上，他指出去年第2批市級機關完成搬遷，近3.3萬名工作人員在副中心辦公；在「紓解非首都功能」方面，去年北京共「紓解提質」一般製造業企業104家、治理違法建設超過2000萬平方公尺，城鄉建設用地再減量6.6平方公里。

經濟上，報告指出，去年北京市GDP成長預計為5.2%，製造業生產的亮點，在於北汽、小米、理想等重點整車項目陸續投產、在北京生產的新能源汽車約30萬輛，增長近3倍之多。同時去年北京已建成「高標準農田」13.5萬畝，糧食單位產量成長高達14.5%。

此外，去年北京空氣指標優良天數達290天，增長19天；去年入境遊客增長186.8%，2個航空樞紐旅客吞吐量時隔5年再度破億。報告也提及去年「首都安全防線進一步鞏固」，官方加強重點地區和社會面整體防控，「堅決防止發生極端事件」。

對於今年市政，殷勇在報告中提到，將「積極開展與港澳台交流合作」，將推動電信、醫療、教育、文化等領域有序擴大開放，爭取更多標誌性外資項目落地。

殷勇宣布今年將「適當提高」退休人員養老金、提高城鄉居民基礎養老金與醫保財政補助標準，「進一步增強消費能力」。他亦提及今年將實現城鎮新增就業不少於26萬人、歸集發布不少於10萬個高校畢業生就業職缺。

同時，北京還將「優化提升首都功能」，包含加強「國際交往中心」功能建設、紓解提質一般製造業企業100家、「全力支持雄安新區建設」；至於在「城市副中心」建設上，則將加快第2批市屬國企搬遷、促進通武廊（北京通州、天津武清、河北廊坊）等毗鄰地區深度融合。殷勇還指出，要牢記「看北京要從政治上看」，「始終在思想上政治上行動上同以習進平同志為核心的黨中央保持高度一致」。

在政府工作報告中，還透露今年北京市將「做好中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念活動服務保障」，意味中共官方將於北京舉行大型紀念活動。先前，中共政治局委員兼外長王毅已透露今年將「隆重紀念」抗戰勝利80周年，但當時未提及地點。