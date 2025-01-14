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珠海汽車撞人案 事發地方官被罷免人大職務

中央社／ 香港14日電

中國廣東省珠海市香洲區區長劉齊英去年12月因為區內發生汽車撞死數十人的嚴重事件而下台，據報導，他近日又被罷免廣東人大代表職務。

明報今天在報導中引述大陸消息指出，在珠海無差別汽車衝撞案屆滿兩個月之後，劉齊英被罷免廣東人大代表職務，而劉齊英此前已因事件而卸任香洲區長一職。

去年11月11日，珠海香洲發生汽車撞人案，造成35人死亡，43人受傷。事發後，珠海市長、副市長兼公安局長，以及香洲區長劉齊英、副區長付輝同時辭職下台。

據介紹，劉齊英出生於1969年，曾任珠海市商務局長等職，2015年10月出任香洲區委副書記，後來擔任區長。

根據中國官方調查，這起案件的凶嫌樊維秋因為不滿自己的離婚財產分配，因而「對世界報復」。去年12月27日，珠海中級法院以危害公共安全罪判處樊維秋死刑

廣東 死刑 罷免

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