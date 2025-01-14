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陸政法工作會議：2025年要對電信詐騙等違法活動一抓到底

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸12、13日在北京召開「中央政法工作會議」，會中指出要對電信網路詐騙、黃賭毒、盜搶騙等犯罪活動「一抓到底」。（新華社）
大陸12、13日在北京召開「中央政法工作會議」，會中指出要對電信網路詐騙、黃賭毒、盜搶騙等犯罪活動「一抓到底」。（新華社）

中共中央政法工作會議針對2025年政法工作研究部署，會議指出，要對電信網路詐騙、黃賭毒、盜搶騙等群眾反映強烈的違法犯罪活動，要「總結戰法，加大力度，一抓到底」。

綜合中新網、中國青年報報導，中央政法工作會議12至13日在北京召開，會議總結2024工作，並部署2025工作。

會議指出，2024年大陸全國刑事案件數年減25.7%，創本世紀以來最低；檢察機關受理審查起訴數則為年減14.3%；涉酒交通死亡數年減3.2%，刑事立案數年減56%。

不過，大陸近年電信詐騙、黃賭毒犯罪嚴重。央視報導，13日全國檢察長會議上發布數據，去年1至11月，共起訴利用網路實施的犯罪24.2萬人。其中，依法打擊跨境電信網路詐騙犯罪，起訴電信網路詐騙犯罪6.7萬人，年增58.5%；起訴「黃賭毒」、「盜搶騙」等犯罪50.5萬人，起訴拐賣婦女兒童犯罪1136人。

此外，政法工作會議指出，要依法懲處危害公共安全、拐賣婦女兒童等犯罪活動，有力震懾犯罪、保護人民。要依法懲處走私、金融詐騙、侵犯知識產權等經濟犯罪，依法懲處招投標領域違法犯罪，有力維護社會主義市場經濟秩序。

會議強調，要強化未成年人違法犯罪預防治理，推進專門學校建設，依法開展專門矯治教育；強化刑滿釋放人員安置幫教工作，推動解決刑滿釋放人員基本養老金接續問題，清理就業不合理限制規定；強化嚴重精神障礙患者管理救助，推動數據實時共享、人員定期隨訪；推動強制醫療所建設，依法適用強制醫療措施；要深化戶籍制度改革，探索建立全國統一的人口登記管理規定。

值得注意的是，會議提及要善於透過「科學立法」解決新問題，對重點領域、新興領域、涉外領域，司法部要主動研究提出立法建議，例如無人駕駛、低空經濟、人工智慧、虛擬貨幣、數據權屬等新問題。

在涉外法治體系建設方面，會議指出，加快中國法域外適用法律體系建設，積極參與和引領國際規則制定。深化國際執法司法合作。加強涉外法治人才培養，實施好「一帶一路」法律服務人才培養計畫。

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