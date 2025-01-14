美國對中AI晶片禁令擴大 北京痛批稱堅決反對

美國政府今天宣布人工智慧晶片的出口將分級管制。中國商務部晚間回應，指美國對第三方與中國展開正常貿易橫加干涉，嚴重損害各國企業利益，中方對此堅決反對，將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。

中國商務部官網晚間發布其新聞發言人就相關問題的答記者問。

這名發言人說，拜登政府13日發布的人工智慧相關出口管制措施，進一步加嚴對人工智慧晶片、模型參數等出口管制，還拓展了長臂管轄，對第三方與中國展開正常貿易設置障礙、橫加干涉。

他說，美國高科技企業、行業組織等先前已透過多種管道表達不滿和擔憂，認為該措施未經充分討論、制定公布草率，「是對人工智能領域的過度監管，將產生重大不利後果」，但拜登政府「對業界合理呼聲充耳不聞，執意倉促出台措施」，是泛化國家安全概念、濫用出口管制的又一例證，是對國際多邊經貿規則的公然違背。中方對此堅決反對。

他表示，拜登政府濫用出口管制措施，嚴重阻礙各國正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重影響全球科技創新，嚴重損害包括美國企業在內的全球各國企業利益。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。

美國總統拜登（Joe Biden）在卸任前提出「人工智慧擴散臨時最終規則」（Interim Final Rule on ArtificialIntelligence Diffusion），將有120天的時間供公眾提出意見，也將給予業界一年的時間調整，以符合新的安全標準。

財新網報導，這項方案羅列了幾種不同情況，分不同國家和不同雲廠商，限制GPU（圖形處理器）出口到美國之外。不過，規則的細則有待美國商務部發布。

對美國18個主要盟友和合作夥伴，晶片出口不受限制，台灣為其中之一。對於中國等受關注的國家，保持先進GPU禁止出口的狀態。其他則以相關實體總部所在國家地區及是否能滿足美國的高安全和信任標準，而有不同的算力進出口限額。

報導指出，美國今天發布的AI規則將是拜登任內最後一個AI晶片出口管制政策。從2022年到2024年，拜登政府每年都發布過一次大規模的晶片管制新政，從先進晶片的設備、材料、人員和製造等各個領域來圍堵中國先進晶片制造。