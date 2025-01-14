共軍東部戰區代表團訪日 近六年首次

在中日領導人去年十一月確認「戰略互惠關係」以來，雙方關係持續升溫。日本執政黨代表團昨日抵達大陸進行三天的訪問，而在敏感的軍事領域，解放軍東部戰區代表團即將在本月中訪問日本，相關安排是多年來首次。

日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁昨率日本執政黨代表團訪問大陸三天，雙方將舉行「中日執政黨交流機制」第九次會議。這一會議在二○○六年首度舉行，受雙邊關係起伏影響，會議曾斷續進行，如今將是暌違近六年半首度舉行，過往中共方面由中聯部長率團參加。共同社昨指，訪團將於十四日與大陸政協主席王滬寧、外長王毅會面。

雙邊軍事交流也有進展。大陸國防部昨宣布，經雙方商定，解放軍東部戰區代表團將於本月中訪日。期間將會見日本防衛省、自衛隊聯合參謀部高層，參訪有關軍事單位。官方稱，此訪有助於增進雙方理解互信，促進中日防務交流。惟官方並未公布訪團名單及最高軍階。

資料顯示，這並非東部戰區代表團首度訪日，二○一八年十一月時任東部戰區副司令員孫和榮中將等六人組成共軍代表團曾經訪日。據共同社與日經新聞此前報導，當時創下有紀錄以來東部戰區幹部首次訪日、以及二○一○年後首度有共軍將軍訪日紀錄。

疫情後中日軍官交流逐漸重啟，去年共軍第十三批中青年軍官代表團訪問日本，日本中青年軍官代表團訪陸則甫於上個月結束，期間參訪北京衛戍區警衛師、海軍某基地、空軍八一飛行表演隊等單位。