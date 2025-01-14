陸改涉台判決規定 律師：兩岸訴訟加快

去年底大陸最高人民法院修改「關於認可和執行台灣地區法院民事判決的規定」，外界關注對兩岸法律實務有何影響，長期從事兩岸商務律師林敏睿受訪指出，修正後內容更有利於台灣民眾將在台灣法院取得的民事勝訴判決，向大陸法院申請認可和對陸方被告進行強制執行，能一次性解決糾紛，避免當事人在兩岸法院同時訴訟、官司纏身。

大陸最高人民法院上述修改內容除了新增「損害國家主權、安全利益」等不予認可外，部分修改在實務上具意義。

林敏睿提出三點，一是對申請人而言，新規明確申請認可和執行的具體要求，新增線上見證授權委託書（台稱委任狀）簽署、對台灣法院民事判決的部分認可和執行等便民措施。同時，申請主體的範圍也擴大，增加繼承人、權利繼受人等。

其次是修訂強調對被申請人（即被告）的司法程序知情權及行使抗辯權利的保障。第三是在修改後，兩岸民眾糾紛只要在台灣法院取得生效判決，則大陸法院應優先認可該判決的效力並執行。

他舉例，近期辦理一案件是兩岸民眾在台發生交通事故侵權賠償案件。台方當事人向台灣法院向陸方當事人提起訴訟，經長達六年訴訟、執行等司法程序，由於陸方在台沒有財產，且租車公司也已脫產，又因台灣法院的勝訴判決無法直接在大陸地區對陸方被告申請執行，台方原告沒有得到任何賠償。

他們（律師）在接受台方當事人委託後，向大陸法院申請認可並執行台灣法院的勝訴判決，最終成功使台方當事人獲得賠償。但這勝訴過程前後歷經八年。

林敏睿說，兩岸民眾如尋求專業法律協助，在新規下，訴訟能更快進行，免去重複審判等程序。而儘管兩岸檯面上交流冷卻，但民商事糾紛仍多，包括合約糾紛、公司運營和證券投資相關的商事糾紛，還有因創新技術發展衍生的專利、商標、版權與著作權等侵權議題。