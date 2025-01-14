福建對台工作 今年鎖定首來族

（德國之聲中文網）據美聯社報導，這43名被關押的曼谷的維吾爾人發布公開信：“我們可能會被監禁，甚至可能會失去生命。”他們呼籲人權團體及各國在干預，“將我們從這個悲慘的命運中拯救出來”，以免為時已晚。

2025-01-14 04:28