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福建對台工作 今年鎖定首來族

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
福建「兩會」近期召開，今年對台工作將推進沿海地區與金門、馬祖「通水通電通氣通橋」等。圖為旅客搭乘金門小三通航線往返兩岸。本報資料照片
福建「兩會」近期召開，今年對台工作將推進沿海地區與金門、馬祖「通水通電通氣通橋」等。圖為旅客搭乘金門小三通航線往返兩岸。本報資料照片

大陸各省市近期紛紛開展省級「兩會」（人大和政協會議），其中福建省的政府工作報告在對台部分提出，今年將會加強教育、司法、衛生、科技、體育和文旅等領域交流，推進沿海地區與金門、馬祖「通水通電通氣通橋」，加密閩台客貨運航線等。

福建省昨天於福州召開省十四屆人大三次會議，福建官媒「東南網」昨晚揭露今年政府工作報告中的對台工作部分，相關內容提及福建將會「加緊建設兩岸融合發展示範區，服務祖國統一大業」。

就今年對台工作，報告提到將推動放寬台資市場准入，升級台商投資區、台灣農民創業園。推動共建兩岸物流集散中心，支持廈門、平潭探索建設「兩岸共同市場」先行區域，建設廈台海運快件集散中心。推進沿海地區與金門、馬祖通水通電通氣通橋，加密閩台客貨運航線，構建廈金、福馬「同城生活圈」。

福建還將發揮「祖地」文化優勢，加強閩台歷史文化研究宣傳，深入實施閩台歷史展示溯源工程，建設世界閩南文化交流中心、媽祖文化中心、兩岸流行文化中心。辦好海峽論壇、海峽青年節等活動，加強教育、司法、衛生、科技、體育、文旅等領域交流，鼓勵青少年、「首來族」等台灣基層民眾赴福建等。

報導指，去年新增赴閩實習、就業、創業的台青三八五九人，新引進廿八支台灣團隊參與鄉建鄉創，新獲批八個國家級台灣農民創業園，實現九市一區全覆蓋。新設台企戶數、實際使用台資規模居大陸第一。累計向金門供水三千八百多萬噸，廈金通氣工程大嶝ＬＮＧ氣源站已具備投產條件。廈金大橋（廈門段）建設穩步推進，小三通客運航線年客流量達一二○萬人次。

福建 馬祖

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