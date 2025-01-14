在泰國被拘的維吾爾人或被遣送至中國
（德國之聲中文網）據美聯社報導，這43名被關押的曼谷的維吾爾人發布公開信：“我們可能會被監禁，甚至可能會失去生命。”他們呼籲人權團體及各國在干預，“將我們從這個悲慘的命運中拯救出來”，以免為時已晚。
其中一名被拘留者的家屬阿卜萊特（Bilal Ablet）說：“我們都處於一樣的處境，持續擔憂和恐懼”，“世界各國的政府都知道這一點，但我認為他們假裝沒有看到或聽到任何事情，因為他們害怕來自中國的壓力。”
要求簽署自願驅逐文件
根據美聯社取得的錄音及對話紀錄，上周三（8日），泰國移民官員曾要求被拘留的維吾爾人簽署自願驅逐出境文件。由於10年前被遣返回中國的維吾爾人也曾簽署過類似文件，因此引發被拘留者恐慌，不願簽名。
一位不具名的泰國議員及2名與泰國政府有關聯的消息人士透露，泰國政府內部近期的確正在討論將維吾爾人遣返回中國，但目前尚未傳出正式下令。知情者稱，泰國官員考慮在這個時機點遣返維吾爾人，是因為今年是 #中泰建交50周年，且正值美國政權過渡期，因此判斷美方對此事可能不會有太大反應。
泰國政府尚未回應；中國駐泰國大使館發言人則稱相關報導為“抹黑”，並指個別國家出於政治目的惡意攻擊中國。
泰國大規模拘留維吾爾人
2014年，泰國政府在馬來西亞邊境附近拘留300多名逃離中國的維吾爾人，並在隔年將109人遣返中國，引發國際輿論強烈抗議。另外173名主要是婦女和兒童的維吾爾人被送往土耳其，但有53人滯留在泰國移民拘留所。此後已有5人在拘留期間死亡，其中包括2名兒童。
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目前，這些滯留泰國的維吾爾人仍有43人被關押在移民拘留中心，另外5人因越獄未遂正在服刑。
2名知情者稱，所有在泰國被拘留的維吾爾人都向聯合國難民事務高級專員提交了庇護申請；聯合國機構雖已收到申請，但泰國政府至今仍禁止其探訪這些維吾爾人。
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各方如何回應
維吾爾人權項目研究與倡議副主任艾文（Peter Irwin）說，“沒有證據表明這43名維吾爾人犯下了任何罪行」，並稱維吾爾人有明確的不被驅逐出境的權利，而且是在遵守國際法的範圍內逃離中國。
聯合國難民署發言人巴洛赫（Babar Baloch）表示：“我們也聽到了未經證實的報導，並立即與（泰國）政府核實，對方向我們保證了（與報導）相反的情況”，“我們持續提醒泰國政府履行不遣返難民的義務，並倡導拘留的替代方案。”
根據國際法，國家有義務不將任何人遣返到可能面臨嚴重侵犯人權行為，或可能面臨酷刑的國家。
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