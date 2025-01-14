在泰國被拘的維吾爾人或被遣送至中國

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）據美聯社報導，這43名被關押的曼谷的維吾爾人發布公開信：“我們可能會被監禁，甚至可能會失去生命。”他們呼籲人權團體及各國在干預，“將我們從這個悲慘的命運中拯救出來”，以免為時已晚。

其中一名被拘留者的家屬阿卜萊特（Bilal Ablet）說：“我們都處於一樣的處境，持續擔憂和恐懼”，“世界各國的政府都知道這一點，但我認為他們假裝沒有看到或聽到任何事情，因為他們害怕來自中國的壓力。”

要求簽署自願驅逐文件

根據美聯社取得的錄音及對話紀錄，上周三（8日），泰國移民官員曾要求被拘留的維吾爾人簽署自願驅逐出境文件。由於10年前被遣返回中國的維吾爾人也曾簽署過類似文件，因此引發被拘留者恐慌，不願簽名。

一位不具名的泰國議員及2名與泰國政府有關聯的消息人士透露，泰國政府內部近期的確正在討論將維吾爾人遣返回中國，但目前尚未傳出正式下令。知情者稱，泰國官員考慮在這個時機點遣返維吾爾人，是因為今年是 #中泰建交50周年，且正值美國政權過渡期，因此判斷美方對此事可能不會有太大反應。

泰國政府尚未回應；中國駐泰國大使館發言人則稱相關報導為“抹黑”，並指個別國家出於政治目的惡意攻擊中國。

泰國大規模拘留維吾爾人

2014年，泰國政府在馬來西亞邊境附近拘留300多名逃離中國的維吾爾人，並在隔年將109人遣返中國，引發國際輿論強烈抗議。另外173名主要是婦女和兒童的維吾爾人被送往土耳其，但有53人滯留在泰國移民拘留所。此後已有5人在拘留期間死亡，其中包括2名兒童。

人權組織: 又一名維吾爾難民在泰國拘留中心死亡

目前，這些滯留泰國的維吾爾人仍有43人被關押在移民拘留中心，另外5人因越獄未遂正在服刑。

2名知情者稱，所有在泰國被​​拘留的維吾爾人都向聯合國難民事務高級專員提交了庇護申請；聯合國機構雖已收到申請，但泰國政府至今仍禁止其探訪這些維吾爾人。

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各方如何回應

維吾爾人權項目研究與倡議副主任艾文（Peter Irwin）說，“沒有證據表明這43名維吾爾人犯下了任何罪行」，並稱維吾爾人有明確的不被驅逐出境的權利，而且是在遵守國際法的範圍內逃離中國。

聯合國難民署發言人巴洛赫（Babar Baloch）表示：“我們也聽到了未經證實的報導，並立即與（泰國）政府核實，對方向我們保證了（與報導）相反的情況”，“我們持續提醒泰國政府履行不遣返難民的義務，並倡導拘留的替代方案。”

根據國際法，國家有義務不將任何人遣返到可能面臨嚴重侵犯人權行為，或可能面臨酷刑的國家。

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