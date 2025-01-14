【專家之眼】饒慶鈴見宋濤恐遭懲 兩岸是誰疼台農民？

最近有上海知名涉台學者訪台，並和媒體指稱與綠營友好的智庫交流。陸委會除證實有「適當安排」與他們互動外，並強調兩岸智庫交流有助雙方理解，「交流互動就是好事情」。

然而，對台東縣長饒慶鈴日前率團訪陸，卻只因臨時有見中共台辦主任宋濤行程，未向陸委會報備，就揚言未來可能禁止她前往大陸。平平都是兩岸交流，為何陸委會只准州官放火呢？

陸委會官員表示，在去年12月31日，國台辦就已對媒體發出採訪通知，指1月4日有會見，顯然事先就已經安排好，所以在申報時「不能說不知道」。這是縣市長赴陸都應遵守的規範。並說，根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》，縣市長或簡任11職等以上的公務員進入中國都需要申請，在申請表上會請他們填具參訪對象有無包含大陸地區縣市及以上的黨政軍機關首長或副首長。官員強調，在表格上如果勾選「無」，但是去了有，就表示當初填報是「不實在」。

但是根據〈直轄市長及縣（市）長赴大陸地區須知〉第六條「直轄市長、縣（市）長經許可赴大陸地區後，行程如有變更，應於考察報告內載明。」考察報告於縣市長返台一個月內交即可。換句話說，現行規定是容許變更行程，事後補上的，陸委會卻拿著雞毛當令箭，這並非認為兩岸交流互動是好事的立場。

而饒也解釋說，「跟宋濤見面，我們事先也不知道啊，這是意外的接觸，我們落地的時候才知道啊」。至於陸委會說這場會晤為事先安排好，陸方要宴請誰？她根本不知道，陸委會自己的連連看，她認為他們要自己去解釋，而不是要來問一個不知道的人。對於中央將做出懲處，饒說，「對於一位捨不得農民、水果銷不出去的縣長，我做所有的事情，我都會自己概括承受」。

或有人以為，出訪前未填就是心虛，但如果對大陸事務有所了解，就不會誤會饒縣長。熟悉兩岸交流人士早已指出，一般會見中共高層官員，多應是在當天，最早也是前一天才會收到確定通知。這或許跟他們業務繁忙有關。而饒縣長前一天還在台灣，陸方更不會冒著洩密風險，隔海告知饒會見官員層級，所以饒說飛機落地的時候才知能見宋濤應屬事實。

至於陸委會稱中共國台辦在去年底已向駐北京台媒發出採訪通知，宣告「我辦領導」將於4日傍晚在釣魚台國賓館會見「台灣客人」一事，這恐怕也不能說饒知道此就是指他們。

因為宋濤才剛被媒體比較與前任不同處之一，在接見「遍地開花」，也就是說，宋濤是較常見客的，即便收到通知的記者也不確定客人是誰，所以當時有新聞寫的是「官方口風甚緊，遲遲未向媒體確認具體是哪位台灣人士」，並只用排除法刪去政黨高層。因此，陸委會要台東縣府先拿到北京採訪通知、猜這行程是自己，再填表給陸委會說有會見，這未免也太強人所難了。難怪饒要用「連連看」形容陸委會的判斷。

陸委會高層此次展現對兩岸交流活動的雙標，只讓人看到黨派立場，未見中央高度，其實是可惜的。中共過去一向有爭取台灣民心的宣示，但對待以台東為多的釋迦政策，卻出現反覆，連政治局常委表達過關切也似過眼雲煙，而此次饒縣長透露有向宋主任爭取釋迦減稅，尚未獲得回應，陸委會本可就此有所發揮，顯示對台東農民的疼惜，現在卻只想拿為此多次訪陸溝通的縣長開刀，在宣傳上未免太不高明，也似乎反映出忘記了該以生民為念。而經此一番折騰，饒縣長最後感嘆「我只能概括承受」，恐怕也是綠紅惡鬥下，受影響人民的無奈心聲。