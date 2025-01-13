大陸福建省政府工作報告 披露今年對台工作計畫

大陸各省市近期紛紛開展省級「兩會」，其中福建省的政府工作報告的對台部分提出，今年將會加強教育、司法、衛生、科技、體育、文旅等領域交流，推進沿海地區與金門、馬祖通水通電通氣通橋，加密閩台客貨運航線等。

大陸福建省13日於福州召開省十四屆人大三次會議，福建官媒「東南網」13日傍晚揭露今年政府工作報告當中的對台部分，相關內容提到當地會「加緊建設兩岸融合發展示範區，服務祖國統一大業」。

具體言之，報告內容提到推動放寬台資市場准入，提檔升級台商投資區、台灣農民創業園。推動共建兩岸物流集散中心，支持廈門、平潭探索建設兩岸共同市場先行區域，建設廈台海運快件集散中心。推進沿海地區與金門、馬祖通水通電通氣通橋，加密閩台客貨運航線，構建廈金、福馬「同城生活圈」。

此外還將發揮祖地文化優勢，加強閩台歷史文化研究宣傳，深入實施閩台歷史展示溯源工程，建設世界閩南文化交流中心、媽祖文化中心、兩岸流行文化中心。辦好海峽論壇、海峽青年節等品牌活動，加強教育、司法、衛生、科技、體育、文旅等領域交流，鼓勵青少年、「首來族」等台灣基層民眾赴福建等。

報導指，去年新增赴閩實習、就業、創業的台青3,859人，新引進28支台灣團隊參與鄉建鄉創，新獲批8個國家級台灣農民創業園，實現九市一區全覆蓋。新設台企戶數、實際使用台資規模居大陸第一。累計向金門供水3,800多萬噸，廈金通氣工程大嶝 LNG氣源站已具備投產條件。廈金大橋（廈門段）建設穩步推進，小三通客運航線年客流量達120萬人次。

除了福建省外，福建各地市也正揭開兩會序幕，如福州市政府工作報告就提出要促進福馬率先融合。完善福馬「同城生活圈」政策措施，推進福馬基本公共服務均等化普惠化便捷化。推進與馬祖地區通水通電通氣通橋工程，加快福馬通水工程（大陸側）建設，整體提升福馬小三通航線設施和服務水準、高質量打造環馬祖澳旅遊度假區等。

同時福州將探索建設兩岸共同市場先行區域，推動台商投資區擴區併區，提升福清台灣農民創業園、永泰閩台農業融合發展產業園。做強做優海運快件、冷鏈物流等對台特色業務，打造兩岸物流樞紐中心。促進對台小額貿易和跨境電商業務發展。探索推動兩岸智慧財產權服務標準研製等。

平潭實驗區管委會工作報告全文尚未公布，官方已披露的簡報則提到今年要鞏固嵐台海空聯運通道、擴大對台灣地區商品認證結果採信目錄、推動對台小額商品交易市場商品擴類落地實施、深化兩岸航線補給基地前期研究。此外還將重點拓寬與東北亞、南太平洋國家、港澳台等地區旅遊交流合作等。

此外，1月10日召開的福建省文化和旅遊工作會議則提到，2025年將努力在「探索兩岸文旅融合發展新路」等6個方面取得突破。