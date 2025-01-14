拚一季度「開門紅」 北京推6穩增長專項

大陸各省市開年之初紛紛推出促經濟穩外貿工作。北京市發展改革委表示，北京市將圍繞一季度「開門紅」推出6項穩增長專項行動，其中包括160項市、區重大項目開工建設。

據新華社報導，北京市發展改革委投資處有關負責人介紹，160項市、區重大項目涵蓋高精尖產業、基礎設施、民生改善、城市更新等領域。這些項目既著眼當前又布局未來，投資量大、關聯度高、帶動性強，是鍛造長板、補齊短板的有效手段，將有力提振信心、穩定預期。

除了市、區重大項目，一季度穩增長專項行動還包括：組織開展一批會議展覽活動、從供需兩端發力出台一批政策舉措、辦好一批民生實事、優化營商環境走訪服務一批重點企業、引進培育一批新的經濟增量等。例如，在優化營商環境中，北京將推動擴展「免證辦事」應用場景，試點「四個免於提交」改革，拓展「一件事」集成服務場景。

此外，北京今年還將繼續推出「3個100」市重點工程，包括100個重大科技創新及現代化產業項目、100個重大基礎設施項目和100個重大民生改善項目，重點聚焦培育新動能，加快現代化基礎設施體系建設，深化「大城市病」治理，提升公共服務保障水平等，預計支撐全市投資三成以上。這些項目將於近期正式發布。