川普上任之際拉攏日、韓？陸國防部：東部戰區代表團1月中旬訪日

在川普即將上任之際，大陸拉攏日、韓動作加快。中共「國防部發布」公眾號13日稱，經雙方商定，中共人民解放軍東部戰區代表團將於1月中旬訪問日本。期間，代表團將會見日本防衛省、自衛隊聯合參謀部領導，參訪有關軍事單位。該部聲稱，此次訪問有助增進雙方理解互信、「促進中日防務交流」。

此外，《讀賣新聞》12日報導，日本自民黨、公明黨兩黨議員13至15日訪問大陸，預計出席中日執政黨交流機制第9次會議。這是2018年10月以來，時隔7年後該機制舉行的首次會議，雙方將討論包括中日合作方向在內的議題，預計會後發表聯合宣言。

該訪陸團由日本自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁等12人組成。9日，日相石破茂在官邸與即將訪陸的森山裕、西田實仁會面，表示希望2人推進中日在各層面進行溝通，深化黨際交流。