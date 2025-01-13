陸25歲男模楊澤琪疑身處妙瓦底詐園 或「無條件」獲釋

大陸演員王星（星星）日前到泰國試鏡，之後於泰緬邊境失聯，被「賣豬仔」送到緬甸妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區。事件曝光後，近千位受害人家屬公開失蹤親友個案。其中「00後」男模楊澤琪的家人，8日也在社群平台求助，稱其於2024年12月20日在泰緬邊境失聯，情況與王星失聯經歷極度相似。楊父也已飛抵泰緬邊境，希望獲得泰國警方援助。

星島日報報導，大陸反詐博主郝振東12日拍攝影片透露，失聯20多天的楊澤琪已被泰國警方成功定位，指他被關在妙瓦底的恆升園區。影片中，郝預料楊澤琪將在這2天獲釋。

郝振東稱熟悉電信詐騙集團運作，2020年12月，他曾被遠房親戚誘騙到緬北果敢，成為「殺豬盤屠夫」。59天後，郝振東在警方幫助下逃出虎口，拿回200多份被騙女性的資料交給警方。郝振東被指是大陸反電詐電影《孤注一擲》的原型人物，公開揭露詐騙集團惡行。雖然目前大陸官方還未發聲，但外界認為郝振東的消息來源有很高可信度。

郝振東列出2個解救楊澤琪重點：首先是「放人的時間」，雖然現在泰警已找到楊澤琪的具體位置，但他還得在那裡等一等；楊已失聯20多天，應該已經被帶到園區中心地帶，楊澤琪要獲釋，還需經過一定的協調談判和等待。其次是贖金問題，郝說，楊澤琪身分特殊，是解放軍後代，在大陸的輿論發酵程度不亞於王星。楊獲釋時可能不需要任何贖金，最多也就是給園區拿個「路費錢」，目前楊父前往泰國尋找兒子。

25歲的楊澤琪去年12月20日飛抵泰國，本來是被邀請去拍戲，說10天薪酬有8000元人民幣，但楊才一抵達泰國，就被詐騙分子綁架賣到泰緬邊境；9天後楊澤琪與父母聯絡，眼角有瘀血，他的軍人父親立即意識到嚴重性，急趕準備救兒。楊澤琪在妙瓦底詐騙園曾在元旦給女友留言，言語消極痛苦，當時的楊澤琪已被迫上線當「客服」。

後來王星失聯事件在陸媒、輿論發酵，楊澤琪的遭遇亦曝光。另據X（前推特）帳號「李老師不是你老師」稱，目前已有幾百名、近千名緬甸被困人員家屬組了一個群，並製作了一個線上共用文檔，統計各名被困人員的資訊，「來世再做你的兒子不用找我了」、「小孩問爸爸什麼時候回家？」每一段簡單的話語背後，都是被撕裂的家庭和人生。