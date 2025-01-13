陸福建機構編制工作最新情況：福建對台任務較重縣市 單獨設台辦
中國福建省委組織部副部長、編辦主任周青松近日發文，指此輪機構改革中，福建省中對台任務較重的縣（市、區）均已單獨設置台辦，下一步將結合機構改革評估和事業單位改革，切實加強對台工作機構建設，強化職責。
「中國機構編制」微信公眾號8日發布周青松的文章，談到有關福建機構編制工作的最新情況。
文章指出，福建是沿海改革開放重要省份，中共總書記習近平在福建工作17年半，期間反覆強調改革的重要性。在中共20屆三中全會後，福建機構編制部門首批重點推行多項改革，包括進一步強化對台工作體系。
文章指出，在此輪機構改革中，對台任務較重的縣（市、區）均已單獨設置台辦。下一步，將結合機構改革評估和事業單位改革，指導市、縣（區）切實加強對台工作機構建設，強化相關職責。
另外，會進一步打造融合發展平台，指導平潭綜合實驗區、泉州台商投資區、漳州台商投資區等持續健全完善管理體制和運行機制，強化對台灣農民創業園管理機構運行情況的跟蹤評估。
文章又提到，會進一步保障台灣人赴福建就學就業，對職業學校招募台灣教師、公辦中小學和幼兒園招收台灣人子女、高等院校和科研院所招收台灣學生的，給予充分便捷的編制保障。
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