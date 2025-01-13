曾稱中國護照能帶人回國 網友籲演員吳京赴緬北救人

中國演員王星日前一度在泰緬邊界失聯後獲救，後續傳出有多名中國人受困緬北至今。主演「戰狼2」電影的演員吳京曾宣揚，中國護照能把人從任何地方帶回來，有網友在其微博留言，籲吳京赴緬北救人。

中國演員王星3日赴泰國拍戲一度失聯，被綁架至緬甸詐騙園區後獲救，之後更傳出有多名中國演員、模特兒及工作人員遭詐騙組織騙到境外，部分人至今失聯；日前也有中國媒體報導，174名在緬甸被困人員的家屬共同填寫文件，要求中國官方將這174人營救回國。

事件持續發酵，曾在中國電影「戰狼2」中宣傳中國護照強大的演員吳京，其個人微博這幾天湧入不少網友留言，請他赴詐騙園區救人。

電影「戰狼2」最後一幕畫面，即為中國護照，並寫道「當你在海外遭遇危險，不要放棄！請記住，在你身後，有一個強大的祖國！」

「戰狼2」的主角吳京更曾在訪談節目中表示，「也許中國護照不能讓你去到世界上任何一個地方，但中國護照可以把你從世界上任何一個地方帶回來」。

吳京個人微博的最新貼文為1日發布的祝賀新年訊息，但底下留言大多與新年祝賀無關，不少網友請吳京解釋，「為何王星的護照沒管用？」、「在緬甸的中國人為什麼回不來？不是有護照就行嗎？」

更有網友直言，吳京過去誇大宣傳中國護照是在欺騙觀眾、消費愛國主義，並呼籲吳京赴緬北把受困的中國人救回來；不過也有網友認為，此事與吳京並沒有過多關係，吳京無須遭受謾罵。