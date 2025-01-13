陸駐美大使 籲雙方「保持對話、拓展合作、管控分歧」
美國候任總統川普下周重返白宮前，大陸駐美大使謝鋒當地時間11日在華盛頓強調，站在新的歷史起點上，希望美國做出正確抉擇，保持對話、拓展合作、管控分歧，「讓中美關係沿著穩定、健康、永續發展的軌道前進。」
「界面新聞」報導，中國駐美大使館11日舉辦2025年中美青年新春聯歡活動，謝鋒出席致詞時指出，當前中美關係企穩勢頭來之不易，未來兩國關係穩定發展，需要雙方「相向而行」。
謝鋒會上呼籲雙方青年，以更開放包容的心態看待對方國家發展，以更富創造力的方式深化交流合作，攜手應對人工智慧、氣候變遷等新挑戰，為探索「新時期中美正確相處之道」貢獻力量。
謝鋒表示，中美青年你追我趕，爭當開闢未來的新生力量。去年的巴黎奧運賽場，兩國體育選手勇創佳績，奧運金牌數並列第1，彰顯了公平競爭、相互促進的正確方向。
謝鋒續指，去年「嫦娥6號」首次月背採樣、美國「星艦」首次成功回收，展現「你追我趕、追星逐月的壯志豪情」；中國大陸全球創新力排名上升至第11位，美國Sora（人工智慧系統）橫空出世，青年科學家為國家發展貢獻智慧，也為因應全球挑戰展現擔當。
在教育合作方面，謝鋒稱儘管面對 「寒蟬效應」蔓延，但兩國教育合作頂風破浪、奮力向前。約30萬大陸留學生在美深造，不僅協助大陸現代化建設，也促進了美國經濟發展和科技創新。
謝鋒表示，希望兩國教育界排除干擾和障礙，堅持做正確的事，透過多種形式加強教育交流合作，為取長補短、交流合作搭建更多橋梁，為開創世界美好未來貢獻更大力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言