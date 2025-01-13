快訊

買法拍屋踩雷 機械車位被管委會填平她求償卻敗訴

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

陸駐美大使 籲雙方「保持對話、拓展合作、管控分歧」

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
川普上台前夕，大陸駐美大使謝鋒說，站在新的歷史起點上，希望美國做出正確抉擇，保持對話、拓展合作、管控分歧，讓中美關係沿著穩定、健康、可持續發展的軌道向前進。 （路透）
川普上台前夕，大陸駐美大使謝鋒說，站在新的歷史起點上，希望美國做出正確抉擇，保持對話、拓展合作、管控分歧，讓中美關係沿著穩定、健康、可持續發展的軌道向前進。 （路透）

美國候任總統川普下周重返白宮前，大陸駐美大使謝鋒當地時間11日在華盛頓強調，站在新的歷史起點上，希望美國做出正確抉擇，保持對話、拓展合作、管控分歧，「讓中美關係沿著穩定、健康、永續發展的軌道前進。」

「界面新聞」報導，中國駐美大使館11日舉辦2025年中美青年新春聯歡活動，謝鋒出席致詞時指出，當前中美關係企穩勢頭來之不易，未來兩國關係穩定發展，需要雙方「相向而行」。

謝鋒會上呼籲雙方青年，以更開放包容的心態看待對方國家發展，以更富創造力的方式深化交流合作，攜手應對人工智慧、氣候變遷等新挑戰，為探索「新時期中美正確相處之道」貢獻力量。

謝鋒表示，中美青年你追我趕，爭當開闢未來的新生力量。去年的巴黎奧運賽場，兩國體育選手勇創佳績，奧運金牌數並列第1，彰顯了公平競爭、相互促進的正確方向。

謝鋒續指，去年「嫦娥6號」首次月背採樣、美國「星艦」首次成功回收，展現「你追我趕、追星逐月的壯志豪情」；中國大陸全球創新力排名上升至第11位，美國Sora（人工智慧系統）橫空出世，青年科學家為國家發展貢獻智慧，也為因應全球挑戰展現擔當。

在教育合作方面，謝鋒稱儘管面對 「寒蟬效應」蔓延，但兩國教育合作頂風破浪、奮力向前。約30萬大陸留學生在美深造，不僅協助大陸現代化建設，也促進了美國經濟發展和科技創新。

謝鋒表示，希望兩國教育界排除干擾和障礙，堅持做正確的事，透過多種形式加強教育交流合作，為取長補短、交流合作搭建更多橋梁，為開創世界美好未來貢獻更大力量。

延伸閱讀

出了手排還真的買了！美規BMW Z4手排車型銷量大幅領先

預期美國將停止降息！台股今日跟進美股暴跌 早盤一度大跌500點

義大利釋放伊朗無人機專家 拒絕美國引渡要求

北京人工智慧產業 規模破3千億

相關新聞

西藏地震後6天 陸官方發布十一世班禪確吉杰布誦經祈福照

西藏日喀則定日縣7日發生大地震，導致126位民眾不幸遇難，藏區宗教領袖之一的十一世班禪額爾德尼．確吉杰布，在13日由官方...

八炯再爆台有多個據點可辦中國身分證 劉世芳允查明

反中網紅八炯爆料，中國大陸已在新北市設兩個、台中市設三個據點，辦理中國身分證，喊話內政部查清楚。內政部長劉世芳指出，「這...

陸駐美大使 籲雙方「保持對話、拓展合作、管控分歧」

美國候任總統川普下周重返白宮前，大陸駐美大使謝鋒當地時間11日在華盛頓強調，站在新的歷史起點上，希望美國做出正確抉擇，保...

港媒：涉助在逃人士 香港民研主席鍾庭耀遭帶走調查

港媒報導，香港民眾研究所主席及行政總裁鍾庭耀涉嫌協助在逃人士，被香港警方國安處帶走調查。

王星事件後赴泰旅遊大減 陸公使晤泰警總督察

近期泰國屢有大陸民眾被誘拐到緬甸邊境電信詐騙園區，重挫陸客赴泰旅遊信心。不少曼谷和普吉島業者表示，突然許多陸客取消訂房和...

中國大陸幫公務員加薪 「救民先救官」能拉動內需？

彭博日前引用中共內部消息人士表示，為提振公務員士氣、也為推動消費，決定給公務員「大幅度」加薪，其中，中國大陸政府公務員的基本工資，每月漲幅不會少於500元人民幣（單位下同，約新台幣2241元），加薪回溯自2024年7月開始。加薪幅度將根據基本工資高低不同，約在5%左右，教師、警察和醫生都在這波加薪潮之列。但是，這樣的「救民先救官」真能拉動內需？或者效應能外溢到其他上班族？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。