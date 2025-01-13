中國民眾自發整合受困緬甸者資料 已有逾千個案

中國演員王星被綁架至緬甸詐騙園區獲救後，有家屬被騙到緬甸的中國民眾，自發在網路上整合被騙到緬甸的受害者資料，以增加受害者獲救機會，迄今已收到逾千宗個案。

據中國媒體新京報及網路訊息，微博帳號「稀薄20」於9日在網路上開設共用文件，讓民眾填寫被騙或懷疑被騙到緬甸的受害者資料，內容包括受害者性別、年齡、失蹤時間、立案事由、簡要軌跡、當前位置、大致經過、進展、訴求等訊息。該檔案沒有收集受害者的姓名及肖像，其他人無權更改檔案內容。

檔案發起人戴女士表示，其弟2024年赴緬甸後失聯，她加入了緬北、緬東家屬互助群組，群組內許多家屬有同樣遭遇，中國演員王星此前獲救的消息讓許多家屬看到希望。

戴女士說，7日下午她收集了群組內成員的求助訊息，以關鍵詞的形式匯總到文件中。最初她收集了約190宗個案，後來不斷有人提供其失聯親人、朋友的訊息。

她表示，9日下午在網路上發布這個共用文件，並實時更新，想求助的人都可以填寫。因為此前求助個案都分散，她希望將資料匯聚在一起，獲得更多資源幫助營救受害者。

「稀薄20」11日下午發文，指已收到超過1000則訊息。據所填報的資料，年紀最小只有15歲，也有個案報稱早在2017年已失蹤；不少人是經泰國進入緬甸，也有人由雲南進入緬北。

但「稀薄20」於11日晚間再發文表示，「出於一定的考慮，目前檔案已關閉填寫，任何謊稱需要收費填表的行為都是欺詐，也未授權給任何救援機構進行營利行為，請各位家屬謹防二次被騙」。

央視新聞報導，泰國總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）9日表示，泰國需要防範將泰國作為中轉站進行犯罪的問題。王星失聯事件發生後，泰國需要加強並完善相關法律法規，嚴厲打擊相關犯罪事件。