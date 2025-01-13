快訊

被算命說中隱藏10年秘密 SJ金希澈認了「早已是身障人士」

台股重挫523點！失守23,000點 投顧：建議拉回逢低擇優佈局

饗饗食安案60人送醫！8成有吃生魚片 衛生局：不排除諾羅病毒感染

中國民眾自發整合受困緬甸者資料 已有逾千個案

中央社／ 台北13日電

中國演員王星被綁架至緬甸詐騙園區獲救後，有家屬被騙到緬甸的中國民眾，自發在網路上整合被騙到緬甸的受害者資料，以增加受害者獲救機會，迄今已收到逾千宗個案。

據中國媒體新京報及網路訊息，微博帳號「稀薄20」於9日在網路上開設共用文件，讓民眾填寫被騙或懷疑被騙到緬甸的受害者資料，內容包括受害者性別、年齡、失蹤時間、立案事由、簡要軌跡、當前位置、大致經過、進展、訴求等訊息。該檔案沒有收集受害者的姓名及肖像，其他人無權更改檔案內容。

檔案發起人戴女士表示，其弟2024年赴緬甸後失聯，她加入了緬北、緬東家屬互助群組，群組內許多家屬有同樣遭遇，中國演員王星此前獲救的消息讓許多家屬看到希望。

戴女士說，7日下午她收集了群組內成員的求助訊息，以關鍵詞的形式匯總到文件中。最初她收集了約190宗個案，後來不斷有人提供其失聯親人、朋友的訊息。

她表示，9日下午在網路上發布這個共用文件，並實時更新，想求助的人都可以填寫。因為此前求助個案都分散，她希望將資料匯聚在一起，獲得更多資源幫助營救受害者。

「稀薄20」11日下午發文，指已收到超過1000則訊息。據所填報的資料，年紀最小只有15歲，也有個案報稱早在2017年已失蹤；不少人是經泰國進入緬甸，也有人由雲南進入緬北。

但「稀薄20」於11日晚間再發文表示，「出於一定的考慮，目前檔案已關閉填寫，任何謊稱需要收費填表的行為都是欺詐，也未授權給任何救援機構進行營利行為，請各位家屬謹防二次被騙」。

央視新聞報導，泰國總理貝東塔（PaetongtarnShinawatra）9日表示，泰國需要防範將泰國作為中轉站進行犯罪的問題。王星失聯事件發生後，泰國需要加強並完善相關法律法規，嚴厲打擊相關犯罪事件。

延伸閱讀

降低肺癌死亡率 台灣癌症基金會籲持續精進早期篩檢

集會是否妨害司法 法務部：視具體個案

讓詐騙園區斷電斷網！陸演員失聯掀餘波 胡錫進籲：攜手泰國出重拳

網列赴泰國旅遊8大誘人因素 一票人點頭：去過還想再去

相關新聞

西藏地震後6天 陸官方發布十一世班禪確吉杰布誦經祈福照

西藏日喀則定日縣7日發生大地震，導致126位民眾不幸遇難，藏區宗教領袖之一的十一世班禪額爾德尼．確吉杰布，在13日由官方...

八炯再爆台有多個據點可辦中國身分證 劉世芳允查明

反中網紅八炯爆料，中國大陸已在新北市設兩個、台中市設三個據點，辦理中國身分證，喊話內政部查清楚。內政部長劉世芳指出，「這...

曾稱中國護照能帶人回國 網友籲演員吳京赴緬北救人

中國演員王星日前一度在泰緬邊界失聯後獲救，後續傳出有多名中國人受困緬北至今。主演「戰狼2」電影的演員吳京曾宣揚，中國護照...

陸駐美大使 籲雙方「保持對話、拓展合作、管控分歧」

美國候任總統川普下周重返白宮前，大陸駐美大使謝鋒當地時間11日在華盛頓強調，站在新的歷史起點上，希望美國做出正確抉擇，保...

港媒：涉助在逃人士 香港民研主席鍾庭耀遭帶走調查

港媒報導，香港民眾研究所主席及行政總裁鍾庭耀涉嫌協助在逃人士，被香港警方國安處帶走調查。

王星事件後赴泰旅遊大減 陸公使晤泰警總督察

近期泰國屢有大陸民眾被誘拐到緬甸邊境電信詐騙園區，重挫陸客赴泰旅遊信心。不少曼谷和普吉島業者表示，突然許多陸客取消訂房和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。