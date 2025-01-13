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港媒：涉助在逃人士 香港民研主席鍾庭耀遭帶走調查

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
鍾庭耀。（圖：東方日報資料照片）
鍾庭耀。（圖：東方日報資料照片）

港媒報導，香港民眾研究所主席及行政總裁鍾庭耀涉嫌協助在逃人士，被香港警方國安處帶走調查。

綜合網媒「香港01」等港媒報導，香港警方國安處正追查香港民研前副行政總裁鍾劍華的資金流向，13日上午到鍾庭耀住所調查一起協助在逃人員的案件，並將他帶走作進一步調查。國安處也將到民研辦公室搜證。

去年12月24日，香港特區政府懸賞600萬港元，通緝6名身處海外港人，包括香港學生動源前召集人鍾翰林、前區議員劉珈汶和香港理工大學前助理教授鍾劍華。

鍾庭耀去年12月27日舉行記者會，發放年終回顧、前瞻等調查結果時表示，鍾劍華被通緝與香港民研無關。

鍾劍華9日年滿65歲，原本有資格申請取回供款20多年的強積金（強制性公積金），但他指在港府發出通緝令後，已無法登錄強積金戶口，在港3個銀行戶口全部不能登入，相信已被官方凍結。

根據香港民研網頁，香港民研前身是1991年成立的「香港大學民意研究計畫」，2019年7月1日開始獨立運作。

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