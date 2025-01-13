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八炯再爆台有多個據點可辦中國身分證 劉世芳允查明

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者余承翰／攝影
內政部長劉世芳。記者余承翰／攝影

反中網紅八炯爆料，中國大陸已在新北市設兩個、台中市設三個據點，辦理中國身分證，喊話內政部查清楚。內政部長劉世芳指出，「這是否涉及違法，我們會來查清楚」。

由台灣中社主辦的「2025大民主時代行動論壇」昨在台中舉行。八炯過去曾揭露至少20萬國人申辦大陸身分證，他昨在這場活動時再揭露，中國勢力已滲透，他獲得的訊息，中國在台灣新北市設兩個、台中市設三個據點辦中國身分證。

依照我國法規，若台人擁有中國身分證，查明屬實將廢止戶籍，喪失國民權利。劉世芳今赴立法院內政委員會備詢前受訪指出，內政部在查察部分，領有中國身分證的少於10人，民眾若認為誰領中國身分證從事不法行為，也鼓勵檢舉；至於傳出台灣有據點協助辦身分證，「這是否涉及違法，我們會來查清楚」。

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