八炯再爆台有多個據點可辦中國身分證 劉世芳允查明
反中網紅八炯爆料，中國大陸已在新北市設兩個、台中市設三個據點，辦理中國身分證，喊話內政部查清楚。內政部長劉世芳指出，「這是否涉及違法，我們會來查清楚」。
由台灣中社主辦的「2025大民主時代行動論壇」昨在台中舉行。八炯過去曾揭露至少20萬國人申辦大陸身分證，他昨在這場活動時再揭露，中國勢力已滲透，他獲得的訊息，中國在台灣新北市設兩個、台中市設三個據點辦中國身分證。
依照我國法規，若台人擁有中國身分證，查明屬實將廢止戶籍，喪失國民權利。劉世芳今赴立法院內政委員會備詢前受訪指出，內政部在查察部分，領有中國身分證的少於10人，民眾若認為誰領中國身分證從事不法行為，也鼓勵檢舉；至於傳出台灣有據點協助辦身分證，「這是否涉及違法，我們會來查清楚」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言