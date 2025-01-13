福建部分縣市 單獨設台辦

微信公眾號「中國機構編制」近日發布中共福建省委組織部副部長、編辦主任周青松的署名文章。其中提到，這輪機構改革中，福建對台任務較重的縣（市、區）都已單獨設置台辦。

兩岸關係僵局未解，大陸近年對台工作持續「官民區隔」作法，透過在福建省打造「台胞第一家園」，推進兩岸經濟社會融合。

福建省在部分縣（市、區）單獨設置台辦，將對台工作「下沉」至地方基層，消息在本月中下旬預計舉行的中央對台工作會議前夕發布，引起兩岸關注。

澎湃新聞報導，二○二四年一月，中共福建省委台灣工作辦公室、福建省人民政府台灣事務辦公室揭牌。根據福建省省級機構改革實施方案，為進一步強化完善相關政策制度體系，統籌協調指導推動兩岸融合發展，組成福建省委台灣工作辦公室，作為省委工作機關，劃入省委台港澳工作辦公室（省政府台港澳事務辦公室）對台工作職責，加掛福建省人民政府台灣事務辦公室牌子。

此次，周青松文章指出，福建機構編制部門在推動兩岸融合發展上聚力用勁、擔當盡責。一是進一步強化對台工作體系。這輪機構改革中，對台任務較重的縣（市、區）均已單獨設置台辦。下一步將結合機構改革評估與事業單位改革，指導市、縣（區）實際加強對台工作機構建設，強化相關職責。

二是進一步保障台胞來閩就學就業。對職業學校招募台灣教師、公辦中小學和幼兒園招收台胞子女、高等院校和科研院所招收台灣學生的，透過依標足額核定編制、使用人才周轉編制、啟動核編綠色通道等辦法，予以充分便捷的編制保障。三是進一步打造融合發展平台。指導平潭綜合實驗區、泉州台商投資區、漳州台商投資區等持續健全完善管理體制和運作機制，強化對台灣農民創業園管理機構運作情況的追蹤評估。