港保安局專責小組赴泰國 跟進港人被騙禁錮個案

大陸演員王星日前疑被騙至泰國拍戲卻被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底詐騙園區事件餘波不斷，香港也有二十多宗港人被騙和被禁錮事件，港府保安局周日派出專責小組，到泰國跟進港人求助個案。

香港保安局說，自去年第二季起，類似個案有死灰復燃的跡象，執法部門至今共接獲二十八宗相關求助個案，當中十六人已回港；餘下的十二宗個案，涉案人士的人身自由報稱受到限制，但仍安全，亦能與他們的家人或專責小組聯絡。

香港保安局官員周日率領來自警務處和入境處的專責小組成員，到泰國跟進有港人疑似被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的求助個案。專責小組成員在泰國期間，將會與中國大陸駐當地大使館、泰國政府打擊販賣人口活動委員會的司法部代表，以及泰國有關當局人員會面，反映有關求助個案情況和交流情報，並會促請有關當局盡力協助營救。

協助香港家屬的前區議員余德寶說，他目前接獲七宗求助，都表示家人被困在緬甸，對於當局率團到泰國，反映港府態度轉為主動，家屬亦表示歡迎，希望早日團聚。但有家屬認為港府行動較遲，因為早在去年八、九月時已求助，認為當局應更早進行跟進。

對港府專責小組動身赴泰國，有港人家屬表示，家人被誘騙到泰國近兩個月，中間只通話過一次，之後曾收到家人二十至三十秒的短訊錄音，但未有進一步消息，得知當局將派人到泰國跟進個案，是見到曙光，期望泰國、中國和香港政府可盡快救出親人。

亦有被騙港人的家屬說，家人數月前表示要離港做代購工作，之後收到電話索取贖金，否則要留在緬甸工作，懷疑是被非法禁錮。被禁錮港人家屬說，願意提供一切需要的資料協助調查，很希望專責小組帶回好消息，早日跟家人團聚。