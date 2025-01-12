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去年底遊泰卻遭擄至緬甸…24歲港女家屬急求救 香港保安局：已返港

中央社／ 台北12日電
示意圖／ingimage
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24歲香港女子稍早前傳出在泰國期間被擄至緬甸東部遭非法禁錮，香港保安局昨天指當事人已平安返港，她的母親則透露女兒獲救關鍵是得到民間救援隊的幫助。

香港星島日報網今天報導，被誘騙到緬東的彭姓港女去年12月底與另兩名女子入境泰國，之後疑被拐至緬甸東部，最後的手機定位是在妙瓦底的電騙園區「大象工業區」。部分失蹤年輕女孩的家人曾接獲園區要求支付人民幣20萬元（約新台幣90萬元）的贖金。

彭女抵泰翌日失聯後，彭母於網上發文求助，呼籲網友提供女兒消息，並表示願意付錢以換女兒平安歸來。

香港保安局昨天證實，疑在泰國失蹤的24歲香港女子已返港。

彭母今天則在網上發文確認，在多方努力及協作下，彭女已安全回家，她感謝許多素未謀面的網友熱心相助。

對於彭女的獲救細節時，彭母透露，是透過民間救援隊協助將女兒自園區救出。

中國演員王星日前疑在泰國拍戲期間被送到緬甸詐騙園區失聯，最終由泰國警方救出。有家人被困緬甸園區的港人家屬日前到泰國駐港領事館請願，希望泰國政府能助其家人逃出困境。

失蹤 泰國 緬甸 詐騙 香港

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