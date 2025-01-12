美兩黨議員促限制向陸軍方出口生物技術 憂北京將其武器化

路透社報導，一個由美國兩黨議員組成的小組呼籲拜登政府考慮限制向中國軍方出口美國生物技術，原因是擔心北京可能將其武器化，製造出更多有毒病原體。

據路透社10日發自華府的報導，以眾議院美中戰略競爭特別委員會共和黨主席穆勒納爾（John Moolenaar）為首的議員9日致函美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），要求考慮對於與中國軍方所有醫療機構進行合作的美國製藥公司採取許可限制措施。

委員會民主黨高級成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）和共和黨議員鄧恩（Neal Dunn）共同簽署了這封信函。

信中寫道，「美中之間生物技術競爭不僅會影響我們的國家和經濟安全，還會關係到醫療保健的未來以及美國醫療數據的安全。」

美國商務部未立即回應路透社置評的請求，而由於雷蒙多任期將於本月稍晚結束，報導稱她不太可能有時間對生物技術實施新的限制措施。

報導說，這封信代表中國在生物技術行業中的角色正日益引發擔憂。

上述議員以及民主黨議員伊蘇（Anna Eshoo）去年8月曾呼籲美國食品暨藥品管理局（FDA）加強審查美國在中國進行的臨床試驗，理由是擔心智慧財產權被盜以及維吾爾族人可能被迫參與試驗。

相關議員指出，美國製藥公司過去10年與中國軍方營運的醫院合作進行了數百項臨床實驗，包括在維吾爾少數民族所在的新疆。

FDA立法事務代理副專員保羅斯（Laura Paulos）在1月2日給議員的回信中表示，對實驗參與者的保護措施已經到位。

她寫道，「鑑於在新疆維吾爾自治區發生的侵犯人權問題，FDA公開重申，相關法規要求臨床實驗必須獲得受試者合法有效的知情同意。」

針對有關智慧財產權和技術轉讓的擔憂，保羅斯建議議員向「相關的美國聯邦機構合作夥伴」尋求解決方案。