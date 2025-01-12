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讓詐騙園區斷電斷網！陸演員失聯掀餘波 胡錫進籲：攜手泰國出重拳

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸演員王星日前被「賣豬仔」送到緬甸妙瓦底詐騙園區，陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示，該園區的供電和網路都依賴泰國提供，建議大陸官方「立威」，施壓服務商對園區斷水斷電。圖為王星受騙後遭剃光頭、模樣憔悴。（圖取自微博）
大陸演員王星日前被「賣豬仔」送到緬甸妙瓦底詐騙園區，陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示，該園區的供電和網路都依賴泰國提供，建議大陸官方「立威」，施壓服務商對園區斷水斷電。圖為王星受騙後遭剃光頭、模樣憔悴。（圖取自微博）

大陸演員王星日前疑在泰國拍戲期間，被「賣豬仔」送到緬甸妙瓦底詐騙園區失聯，最終獲救，也讓電信詐騙猖獗，甚至危害到人身安全一事再受矚目。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示，妙瓦底園區的供電和網路都依賴泰國提供，建議大陸對泰國的服務商施加強大壓力，對園區施以「斷電斷網」制裁，使之成為一個「死區」，他並強調，大陸對於禁絕電信詐騙「必須立威」。

胡錫進11日在微信刊文表示，因王星事件導致大陸藝人取消春節前往泰國表演的風潮還在發酵，他認為，這件事雖然屬於「中國人害中國人」，但是它發生在泰國領土上，而且不斷有新的騙、綁事件在該國爆出，大陸公眾「用腳投票」，會給泰國政府帶來必須嚴厲打擊在該國騙綁大陸人的壓力，「這種壓力是世間公道和正義的題中之義。」

胡稱，根據媒體報導，妙瓦底是緬甸目前最活躍的電信詐騙園區之一，那裡興建各種現代設施，與對面泰國的毗鄰地區形成鮮明對照，比緬甸其它地區更顯繁華。他主張中泰兩國應共同採取措施，「毀了那個園區」。

胡錫進表示，根據國際反詐聯盟推斷的數據，電信詐騙對中國大陸民間1年造成的經濟損失，約占GDP的2.4%，在各國中排名第11，「它可能有點誇大，但即使去掉一個百分點，也比大陸一年的軍費還要高。」

胡指出，對電信詐騙實施更強有力的打擊，可以挽回大陸經濟的巨大損失，且在道德上充滿正當和說服力。大陸在反電詐的問題上更加強硬，出手更重，高度契合國內民意，在國際上也沒人有理由反對。他並強調，完全禁絕電詐很難，但在這個過程中，大陸「必須立威」。

中國人 失聯 泰國 緬甸 胡錫進 電信詐騙

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