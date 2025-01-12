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航天系官員接連落馬 湖南航天前董事長焦繼革受查

中央社／ 台北12日電

中國再有航天系官員落馬。中共中央紀委國家監委網站11日發布，湖南航天有限責任公司前黨委書記、董事長焦繼革涉嫌嚴重違紀違法，正接受航天科工紀檢監察組和陜西省監委紀律審查和監察調查。

據公開資料，焦繼革生於1969年，1991年國防科學技術大學固體火箭推進劑專業本科畢業，長期在中國航天科工集團工作，曾任第六研究院院長、061基地副主任等職；2017年任湖南航天副總經理，2019年任總經理，2021年7月任黨委書記、董事長，2024年7月底被免去湖南航天黨委書記職務。

湖南航天是中國航天科工集團有限公司的控股子公司，其前身068基地成立於1970年，是軍品系統科研生產三線基地。

中國航天系統出身的官員近期多人傳出負面消息，港媒此前報導，出身航天系統的中國工業和信息化部部長金壯龍缺席了近日舉行的中紀委大會。

較早前落馬的前上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松也曾任上海航天局（中國航天科技集團第八研究院）局長，曾任上海航天局局長的袁潔（前中國航天科工集團董事長）、代守侖（前黑龍江牡丹江市委書記）也傳出落馬。

上海 黑龍江

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