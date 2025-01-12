陸軍工反腐 前湖南航天黨委書記焦繼革免職半年後被查

近期中共軍工領域反腐持續延燒，中紀委網站11日通報，據航天科工紀檢監察組、陝西省紀委監委消息，湖南航天有限責任公司前黨委書記、董事長焦繼革涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受航天科工紀檢監察組和陝西省監委紀律審查和監察調查，成為近期再一出事的「航天系」官員。

焦繼革在被免職近半年後被查。去年7月底，中國航天科工集團宣布免去焦繼革的湖南航天有限責任公司黨委書記等職務，並建議不再擔任湖南航天有限責任公司董事長職務，其職務由鮑斌接任。

香港明報報導，55歲的焦繼革是河南鄭州人，火箭專家，曾任中國航天科工集團第九研究院副院長、總研究師，中國航天科工集團第六研究院院長，中國航天科工061基地副主任，中國航天科工湖南航天有限責任公司總經理，中國航天科工某基地主任、湖南航天管理局局長。

陸媒財新形容，焦繼革是從航天科工系統內部成長起來的幹部。

近期，大陸航天系統出身的官員已有多人傳出負面消息，連現任工信部長金壯龍也缺席中紀委大會；前湖南省委書記、現任大陸全國人大教科文衛委員會副主任許達哲連續2個月缺席全國人大常委會會議；安徽省委常委、合肥市委書記張紅文已「神隱」近1個月。

另外，大陸國家航天局局長張克儉10日傳出被免職消息，大陸國務院同時免去他的工信部副部長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長等職務。

此外，去年12月缺席晉銜儀式的4名上將，包括陸軍司令員李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，也未參加中紀委大會。同時，前上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松、前中國航天科工集團董事長袁潔、前黑龍江牡丹江市委書記代守侖等也傳出落馬。