時隔六年 中英重啟經濟財金對話

（德國之聲中文網）英國財政大臣裡夫斯（Rachel Reeves）周六（1月11日）在北京表示，與中國建立“務實且可預測的”關系將有助於促進經濟增長和貿易。當天，裡夫斯與中國國務院副總理何立峰共同主持第11次中英經濟財金對話。這是中英時隔近六年後再次舉辦這一高層經濟對話。

裡夫斯此次訪華的代表團包括英國央行行長貝利（Andrew Bailey）、渣打銀行集團主席韋浩思(Jose Vinals) 和匯豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）。

在重啟中英經濟財金對話時，裡夫斯強調，倫敦是“中國金融服務公司及其客戶籌集資本的天然家園，也是中國公司尋求建立全球足跡的一塊跳板”。

求同存異？

裡夫斯在北京釣魚台國賓館會見何立峰時指出：“在資本市場方面，我們有機會深化英中之間的聯系。”她補充道：“然而，隨著我們繼續加強金融關系，加強監管合作也是至關重要的。”

何立峰則呼籲英國金融機構擴大人民幣服務，推進人民幣國際化，並邀請其參與中國綠色金融和養老金行業。裡夫斯表示，她期待中國今年在倫敦發行首個海外主權綠色債券。

裡夫斯還向何立峰表示，俄羅斯入侵烏克蘭、日益緊張的地緣政治局勢以及氣候變化，意味著當前所面臨的環境比雙方前任上次會晤時更加復雜和充滿挑戰。她表示，防止經濟波動削弱國家安全和經濟韌性至關重要，同時希望與中方“在這方面找到共同點”。

何立峰表示，只要中英堅持相互尊重，求同存異，兩國關系就能夠健康發展，香港也能夠成為雙方更緊密合作的橋梁。

受到爭議的訪問

裡夫斯訪華之際，英國政府債券收益率本周達到17年來的最高點，這進一步加劇了工黨政府在推動經濟增長方面的困境。反對黨要求裡夫斯留在國內應對金融危機，但首相斯塔默的發言人回應稱，這次訪問是“長期計劃”的一部分，不會取消。

這名財相在為期兩天的中國之行開始時為其預算政策進行了辯護。“我在（去年）10月預算中制定的財政規則是不可協商的，增長是本屆政府的首要任務，以改善我們國家的經濟狀況，”裡夫斯周六早些時候在北京一家英國品牌自行車店向記者如是表示。

她接著說道：“這也是我為什麼來到中國，為英國企業在世界各地的出口和貿易尋求切實利益，並確保我們有更多機會進入世界第二大經濟體。”

在貿易方面，當被問及英國是否會效仿華盛頓和布魯塞爾對中國電動車征收關稅時，計劃於周日訪問上海的裡夫斯表示：“我們會持續關注問題，但我們會根據國家利益作出決定。”她補充道，英國汽車制造商“比如捷豹路虎（Jaguar Land Rover），大量出口到中國市場，我們希望幫助他們實現增長。”

在參觀自行車店後，裡夫斯會見了中國國家副主席韓正，並對他說：“在我們意見一致以及存在分歧的領域，進行開放且坦誠的對話非常重要。”

關系轉暖？

裡夫斯此次訪問是去年英國首相斯塔默與中國國家主席習近平恢復高層對話後的延續。習近平與斯塔默在巴西舉行的二十國集團(G20)峰期間會晤，是兩國領導人自2018年以來的首次會談。

斯塔默領導的英國工黨政府於去年7月當選，其對中國的政策與之前的保守黨政府形成對比。保守黨政府在涉及人權、香港以及中國間諜指控方面采取了強硬態度。

本周四，當被問及裡夫斯是否會在中國提及人權問題時，斯塔默的一位發言人表示，她的訪問將符合倫敦對中國采取戰略性方法的立場，並在必要時“果斷地”挑戰中國。

斯塔默長期以來表示，希望通過促進貿易與中國建立“植根於英國國家利益”的關系。如果美國當選總統特朗普兌現對所有進口商品征收關稅的威脅，這一任務可能會變得更加困難。中國是英國的第四大貿易伙伴，雙邊商品和服務貿易額接近1130億英鎊。

（法新社、路透社）

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