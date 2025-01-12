中英經濟對話 何立峰會英財相

暌違近六年的英中經濟財金對話，昨天在北京舉行。大陸國務院副總理何立峰說，願和英方進一步拓展經濟財金合作，為發展穩定互惠的中英關係提供更多動力。到訪北京的英國財政大臣里夫斯說，希望與中國建立「完全符合英國國家利益」的長期關係。

中英關係近年低盪，中英經濟財金對話的恢復被視為雙方關係改善的進一步信號。新華社報導，大陸國務院副總理何立峰與英國財政大臣里夫斯昨天在北京共同主持第十一次中英經濟財金對話，雙方達成一系列互利共贏的成果和共識，還共同出席第四屆中英金融服務峰會。

何立峰說，中方願和英方一道，落實兩國領導人達成的重要共識，秉持戰略夥伴定位，加強溝通對話，進一步拓展經濟財金合作，為發展穩定互惠的中英關係提供更多動力。

據中方發布，里夫斯表示，英方願與中方加強經濟財金領域務實合作，發展連貫、持久、相互尊重的英中關係。

綜合ＢＢＣ等外媒報導，里夫斯十一日參觀了布朗普頓自行車北京店，與大陸國家副主席韓正會見，和何立峰會談。她表示，希望與中方建立「完全符合英國國家利益」、「務實可預測」的長期關係，以促進對這個世界第二大經濟體的出口。

里夫斯同時並指出，此次在北京達成的協議，將在未來五年內為英國帶來價值六億英鎊（約二四二億元新台幣的利益）。英國財政部也在會談後表示，兩國同意在貿易、金融服務、投資和氣候議題上深化合作。

上一次英中經濟財金對話是二○一九年，後隨新冠疫情爆發，大陸推動港版國安法暫停多年，直到去年七月英國工黨執政，英相施凱爾於去年十一月在Ｇ20巴西峰會期間，與大陸國家主席習近平首次會晤後，兩國關係逐漸改善。

此次里夫斯在英國政府借貸成本飆升，威脅到公共財政之際訪陸，如何透過此訪解決國內困境亦備受關注。里夫斯今天轉往上海與英國在華企業的代表會面，同行的還有英國央行總裁貝里、英國金融行為監管局首席執行官尼基爾．拉蒂，以及其他英國財經界代表。

值得注意的是，在此次訪問前，里夫斯就已在泰晤士報等媒體撰文。她說，必須在符合英國國家利益的貿易領域自信地與中國打交道，要向中方表達我們在「實際經貿方面的關切」，也需要促進英國更廣泛的利益，包括所謂的「民主價值與自由」、香港問題以及俄烏衝突等。