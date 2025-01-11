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重啟中英經濟對話…英財長會見陸國家副主席 雙方稱願深化合作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家副主席韓與英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）11日北京會見。圖／取自新華社
大陸國家副主席韓與英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）11日北京會見。圖／取自新華社

大陸國家副主席韓與英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）11日北京會見，雙方皆表達合作意願。韓正表示，中英經貿合作深入廣泛，前景廣闊，願同英方深化互利合作；里夫斯表示，英方重視發展對陸關係，願同中方加強坦誠對話和互利互惠合作。

韓正表示，中方高度重視發展中英關係，此次雙方重啟中英經濟財金對話，是落實大陸國家主席習近平主席和英國首相施凱爾（Keir Starmer）會晤重要共識的具體行動。

此處指的是習近平和施凱爾去年11月在20國集團（G20）巴西峰會舉行期間的會面。這是自英國前首相梅伊（Theresa May）2018年訪中以來，中英領導人再次面對面會談，也是施凱爾自去年7月上任以來，首度與習近平會面。

韓正指出，中國和英國同為世界主要經濟體和金融大國，雙方秉持戰略夥伴定位，加強經濟金融合作，對兩國推動經濟增長、民生改善和綠色發展具有重要意義，也將為世界經濟發展注入信心和動力。

韓正強調，中英經貿合作深入廣泛，前景廣闊。中方願同英方繼續擴大開放交流，增進理解互信，深化互利合作，更好造福兩國、惠及世界。

里夫斯表示，英中時隔近6年重啟經濟財金對話意義重大。英方重視發展對陸關係，願同中方加強坦誠對話和互利互惠合作，促進各自國家經濟發展。

路透今日早前報導，里夫斯在會見韓正時表示，不論是在有共識的領域，還是在有不同觀點的領域，進行公開和坦誠的對話是「重要的」。

施凱爾 經濟發展 習近平 英國

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