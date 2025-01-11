王毅延續外交傳統展開「非洲行」 外媒分析：不只是象徵意義

（德國之聲中文網）去年12月，即將告別白宮的美國總統拜登進行了任內的第一次也是最後一次非洲訪問。

相比之下，中國外長王毅則秉承了北京延續了三十餘年的將非洲之行放在一年外交日程首位的傳統。

他本周的訪問目的地包括納米比亞、剛果共和國、查德和奈及利亞。

關注中國在全球南方影響力的組織「中國-全球南方項目」共同創辦人奧蘭德（Eric Olander）認為，儘管行程細節尚不清楚，但是此次訪問「在非洲引起了共鳴，提醒人們中國在非洲大陸的一貫承諾」。他對路透社表示，這一點「與美國、英國和歐盟形成鮮明對比」。

公平起見，不得不說美國國務卿布林肯也是以非洲訪問開啟2024年的——維德角、象牙海岸、奈及利亞和安哥拉。但是研究中國在非洲事務的奈及利亞分析師奧維格韋·埃格古 (Ovigwe Eguegu) 表示，美國和中國與非洲交往的方式是截然不同的。

德語媒體：在非洲「一呼百應」的中國

「一個夥伴是只有抽得出時間的情況下才會來，另一個則是將訪問作為一種傳統。這不僅關乎象徵意義，也關乎實質，因為只有這樣雙邊關係才能蓬勃發展」，這位學者在接受德國之聲採訪時指出，中國在過去15年裡一直都是非洲最大的貿易夥伴。

王毅在納米比亞首都溫德赫克講話時表示，「希望通過堅持新年首訪非洲這一傳統，向世界表明，無論國際地區形勢發生什麼變化，中國始終是非洲兄弟姐妹們最可信的朋友，始終是非洲各國追求發展振興最可靠的夥伴，始終是非洲在國際舞台上最堅強的後盾」。

這也是納米比亞候任總統恩代特瓦（Netumbo Nandi-Ndaitwah）第一次接待中國外長。非洲國家在聯合國大會擁有50個席位，在北京重塑國際多邊機構和重新詮釋國際規則的時候，這些國家的投票可能會更加符合中國利益。

對於中國-全球南方項目分析師內馬（Christian-Geraud Neema）來說，中國的優勢在於，西方大國尤其是歐洲，雖然正在努力與非洲國家接觸。「但是歐洲和非洲之間的經濟差距太大了，從發展程度到基礎設施。歐洲人不知道該提出什麼樣的方案對非洲國家有用」，他對德國之聲分析道。

為中國疲軟的出口經濟尋找新機會

王毅對剛果共和國的訪問也具有戰略性意義。這個國家剛剛成為中非合作論壇（FOCAC）的共同主席國。位於加納的中非關係研究中心研究員莫博亞（Cliff Mboya）認為，非洲的長期發展計劃也被中國納入考量，「比如我們看到中國配合了非洲聯盟自己提出的2063發展議程」。

隨著中國經濟近年來增速放緩，非洲國家也給中國在基礎設施建設領域的國企提供了重要市場機遇，中國的可再生能源產業也在尋求美歐市場以外的潛在客戶。

「我們看到了對可持續性和綠色發展的重視。去年的中非合作論壇至關重要，因為非洲很明確地表達了他們對中國的期望。我們看到中國用這些承諾和計劃作出了回應」 ，莫博亞預計，王毅此次的訪問將有助於推進相關計劃。

而來自奈及利亞的學者奧維格韋·埃格古認為，通過繼續強調與非洲的貿易，中國已經開始收獲自己播種的成果。

德語媒體：中國的非洲戰略正在發生變化

「儘管非洲大陸存在問題，但非洲的人口和中產階級增長迅速，對於像中國這樣的出口導向型國家來說，這是一個可以抵消當前地緣政治焦慮的外部市場」，他告訴德國之聲。

而中國的挑戰則在於讓非洲消費者和非洲市場為迎接中國產品做好準備，埃格古分析認為下一屆中非合作論壇的主旨應該就是讓非洲大陸為中國想要出口的產品做好準備——尤其是能源和可再生技術。

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