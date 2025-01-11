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川普將重返白宮 學者分析「美中博弈」：或保台海四年沒戰爭

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
川普即將重返白宮，新政府如何處理複雜且敏感的美中關係及台海議題令人關注。圖／美聯社
川普即將重返白宮，新政府如何處理複雜且敏感的美中關係及台海議題令人關注。圖／美聯社

川普即將重返白宮，新政府如何處理美中關係及台海議題令人關注。學者認為，隨著大陸國家主席習近平目前面臨內部許多挑戰，川普與中國交手可能「獲益」的機會也隨之變大，習近平為了不與川普硬碰硬，或許也能保台海四年沒有戰爭。

美國之音報導，美國德州Sam Houston州立大學政治系教授翁履中認為，川普上任後會立刻與北京打交道，希望很快「搞定」與中國的談判，「過去幾個月的鋪陳，顯示川普相信自己可以搞定對中國的談判，而且從中取得上風」。

翁履中指出，習近平目前面臨內部許多挑戰，川普與中國交手可能「獲益」的機會也隨之變大，「相對而言，北京對美談判重點恐怕就是要求美國『少支持』台灣，這恰恰也是川普最不在意的部分。意即美中交鋒中美國可能會佔上風，但北京會在台灣問題上強調自己成功讓美國不支持台獨」。

翁履中點出，川普當選，能保台海四年沒有戰爭，因為習近平不會想硬碰相對比較瘋狂的川普，理智的拜登和進步價值優先的民主黨容易掌握多了。

曾在川普第一任擔任白宮國家安全委員會中國、台灣及蒙古事務資深主任的簡以榮（Ivan Kanapathy）預期，川普仍會延續前一任做法，對最緊密的盟友施壓，要他們為自己的安全分擔更多責任，目的是要維持一個強大的同盟，同時也會在貿易上要求更公平的競爭環境，希望讓更多製造業回到美國。

簡以榮認為，面對到一個更咄咄逼人、更具脅迫性的中國，川普第二任會將中國的挑戰與威脅排列在第一位，在與中國交手時，川普團隊的做法也不會為與北京對話或保持接觸而在口頭上給北京什麼保證。

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