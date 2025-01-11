出現大逃亡潮？北京加大管控 大陸人流亡海外人數連年創新高

國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）10日發布報告，根據聯合國難民署（UNHCR）統計，自大陸國家主席習近平2012年上任以來，中國人流亡海外、尋求庇護的人數連年創新高，每年平均年化增長率約為24%，截至目前的總數已超過115.8萬，去年的總出逃人數至少17萬6239人，創史上新高。

美國之音報導，這些逃亡的中國人主要目的地包括美國、加拿大、澳洲和部分歐洲國家。僅2021年，就有超過88,000名中國人落腳美國，佔比高達75%，其次是澳洲、加拿大、巴西、韓國和英國等。歐洲國家中，當年度分別有900、379和248人逃往西班牙、德國和法國。

「保護衛士」傳播總監哈思（Laura Harth）表示，聯合國的統計數恐顯保守，因為「中共當局對特定族群的公民加大邊境管控」，讓更多人根本無法出境，他指出，「這波大逃亡也符合我們看到的趨勢，即北京越來越明目張膽地跨境鎮壓」。

一位因人身安全考量不願透露姓名的中國籍企業家於去年12月逃至泰國，由於泰國與中國簽署罪犯引渡合作協議，他坦言自己在泰國並不感到安全，正計劃盡快逃往第三國。這位民營企業家從2000年以來曾多次創業成功，但最終都被地方勢力霸佔產業，甚至老家也被強行徵收，即使一家人想盡辦法上訪，但不是被當局在北京火車站截訪，就是被流氓找上門進行所謂的「維穩」。

另一位原籍大陸河南省安陽縣的王守峰，原本是在安陽承包民營建築項目。由於經常在網路上發表支持民主的論述，使他受到公安監控。去年5月，王守峰因組織為北京維權律師周世峰病危妻子募捐醫療費的活動，被河南當局指控違反慈善法，同時凍結其公司帳戶。直到一個警察提醒他必須逃亡，不然警方準備重刑關押他，他才匆忙買了機票飛往德國，目前正申請政治庇護中。