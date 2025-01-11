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英財政部長訪陸 稱要與北京建立務實可預測的關係

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）從今起進行爲期兩天的大陸訪問，她此行最大目的是要參與11日晚間在北京舉行的中英經濟財金對話。（路透）
英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）從今起進行爲期兩天的大陸訪問，她此行最大目的是要參與11日晚間在北京舉行的中英經濟財金對話。（路透）

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）從今起進行為期兩天的大陸訪問，她此行最大目的是要參與11日晚間在北京舉行的中英經濟財金對話，將由大陸國務院副總理何立峰與里夫斯共同主持。這場會議自2019年以來停辦，里夫斯表示，與北京建立「務實和可預測」的關係將有助於促進經濟增長和貿易。

路透報導，里夫斯11日早上在北京參訪一家腳踏車店時告訴媒體，為了讓國家變個更好，經濟增長會是本屆英國政府的首要任務，她並稱自己去年10月就預算提出的財政規則是不可妥協的。

里夫斯指出，「這就是為什麼我來到中國，為在世界各地出口和貿易的英國企業帶來切實的好處，確保我們能夠更好地進入全球第二大經濟體」。

當被問及英國是否會跟隨美國和歐盟對大陸電動車徵收關稅時，里夫斯表示，「我們會持續審查問題，但也會根據國家利益做出決定」。

香港01報導，里夫斯出訪大陸前於《泰晤士報》（The Times）發表題為「選擇不跟中國打交道根本不是選項」的文章便強調，振興經濟是英國首要任務，中國是全球第二大經濟體，英國要發展經濟，就不可能將中國排除在外。

里夫斯在結束腳踏車店的參訪後會見大陸國家副主席韓正，里夫斯表示，不論是在有共識的領域，還是在有不同觀點的領域，進行公開和坦誠的對話是「重要的」。

英國財政部表示，里夫斯週六稍晚將在北京參加中英經濟財金對話，之後將前往上海，隨行的還有英國央行行長貝利（Andrew Bailey）及其他金融領袖。她將討論金融服務、貿易聯繫以及在氣候變化等問題上的合作重要性

北京 英國

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