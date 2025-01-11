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中印海警機制化合作 首次高級別會晤在北京舉行

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
應中國海警局邀請，印尼海岸警衛隊海軍中將伊爾萬西亞7日至11日率代表團到大陸訪問。（圖／取自中國海警局官網）
應中國海警局邀請，印尼海岸警衛隊海軍中將伊爾萬西亞7日至11日率代表團到大陸訪問。（圖／取自中國海警局官網）

應中國海警局邀請，印尼海岸警衛隊海軍中將伊爾萬西亞7日至11日率代表團到大陸訪問。其間，中國海警局局長郁忠與伊爾萬西亞在北京共同主持召開了中國海警局與印尼海岸警衛隊首次高級別會晤。此前印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）訪問大陸國家主席習近平，會後聲明便提到將積極推進兩國海警機制化合作。

根據中國海警局發布的新聞稿，雙方回顧以往合作成果，對今後各層級間舉行定期會議、艦船互訪、能力建設等領域開展務實合作進行交流，達成廣泛重要共識，並簽署會議紀要。代表團一行並赴廣州參訪海警基層單位和艦船。

此次會晤是貫徹落實2024年11月9日兩國政府聯合聲明的具體舉措。雙方一致認為，要進一步深化海上務實合作，共同維護海上安全秩序，穩妥處置海上突發事件，為推動中印尼全面戰略夥伴關係邁向更高水平發揮積極作用。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年11月訪問大陸，並會晤大陸國家主席習近平，會後發布《中華人民共和國和印尼共和國關於推進全面戰略夥伴關係和中印尼命運共同體建設的聯合聲明》，當中提到，雙方將積極推進兩國海警機制化合作，致力於全面有效落實《南海各方行為宣言》，在協商一致基礎上盡快推動達成「南海行為準則」，共同維護南海和平穩定。

此外，雙方將開展更大範圍安全合作，進一步密切兩軍高層交往，完善防務領域對話機制，更加系統有力地推進各層級、各領域合作。雙方將繼續加強各軍種互訪和聯演聯訓交流，深化軍事院校和智庫交流。

南海 印尼 機制

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