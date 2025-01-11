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大陸中央軍委紀委會議 何衛東：全面從嚴治軍，貫徹軍委主席負責制

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸中央軍委紀委擴大會議上，中共中央軍委副主席何衛東表示要全面從嚴治軍，貫徹軍委主席負責制。圖為他2018年3月在「兩會」發言。圖／取自中國國防部官網
大陸中央軍委紀委擴大會議上，中共中央軍委副主席何衛東表示要全面從嚴治軍，貫徹軍委主席負責制。圖為他2018年3月在「兩會」發言。圖／取自中國國防部官網

據大陸國防部網站消息，大陸中央軍委紀委擴大會議10日在京召開。中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東出席會議並講話，何衛東強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，為打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰提供堅強保障。

大陸解放軍近兩年貪腐事件不斷，連續兩任國防部長都因涉貪而被開除兩人黨籍，並被中共中央政治局會議以收受巨額錢款，涉及嚴重違紀違法為名，移送軍事檢察機關起訴。最近一起則是中央軍委委員苗華被帶走調查。因此此次軍委紀委擴大會議也受到關注。

何衛東指出，過去一年全軍紀檢監察工作有新的成效與進步。今年要深入推動政治整訓、正風反腐，強化政治監督，匡正選人用人風氣，高壓嚴治反腐懲惡，深化行業領域整肅治理，馳而不息糾治「四風」頑疾，紮實抓好整頓思想、整頓用人、整頓組織、整頓作風、整頓紀律，持續純淨政治生態。

他說，要圍繞中心、服務大局，督導以戰領建有效落實，推動規劃執行攻堅，協助深化改革創新，充分發揮監督保障執行作用。要一體推進不敢腐敗、不能腐化、不想腐，堅持黨性黨風黨紀一起抓，注重辦案、整改、治理貫通發力，深化跨部門、跨領域、跨軍地聯動聯治，壓緊壓實管黨治黨責任鏈，堅決打好反貪腐鬥爭攻堅、持久戰、總體戰。

消息稱，中央軍委委員、軍委紀委書記張升民主持會議並作工作報告。軍委紀委監委成員、各部門各單位有關領導參加會議。

中共 解放軍

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