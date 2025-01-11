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王毅訪非回程中停馬爾地夫 穆伊茲：願做中國最親密夥伴
據大陸外交部網站，當地時間1月10日，大陸外交部長王毅結束訪問非洲回國途中經停馬爾地夫，與馬爾地夫總統穆伊茲進行了友好會見。穆伊茲表示，很高興中國已成為馬爾地夫第一大遊客來源國。馬爾地夫願永遠做中國最親密的夥伴。王毅則表示，新的一年，期待雙方趁勢而上，加強策略協調，深化全方位合作。
穆伊茲請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候。穆伊茲說，他去年對中國進行的國事訪問十分成功，留下許多美好回憶。習近平主席邀請他作為當年首位訪華外國元首，體現了兩國關係的特殊性。習主席在訪馬時提出興建的中馬友誼大橋已經落成，造福了馬爾地夫人民，成為兩國友好的象徵。
他表示，馬中兩國始終相互理解、真誠相待，雙方保持密切高層交往，合作成果豐碩，很高興中國已成為馬爾地夫第一大遊客來源國。馬爾地夫願永遠做中國最親密的夥伴，不斷鞏固傳統友誼，密切各領域合作，推動兩國關係取得更大發展。
他說，馬方讚賞中國為維護世界和平與穩定展現的領導力，願同中方加強在國際區域事務上的協調配合，共同維護國際公平正義。
王毅轉達習近平主席對穆伊茲的親切問候和新年祝福。王毅說，去年今天，閣下成功對中國進行國事訪問，成為中馬關係的高光時刻。兩國元首一致同意將中馬關係提升為全面戰略合作夥伴，共同致力於打造中馬命運共同體，為兩國關係擘劃了廣闊前景。
王毅表示，一年來，雙方積極落實兩國元首共識，政治互信持續提升，務實合作深入推進，傳統友誼更加深厚。新的一年，期待雙方趁勢而上，加強策略協調，深化全方位合作，更好造福兩國人民。
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