陸重申45億軍援非洲 培訓6000軍人

正出訪非洲的中共政治局委員兼外長王毅九日再度重申去年大陸國家主席習近平宣布的軍事援助方案，王毅表示將向非方提供人民幣十億元（約台幣四十五億元）的無償軍事援助、幫助非洲國家培訓六千名軍隊人才與一千名警務執法人員，以求打造「全球安全倡議示範區」。

王毅五日至十一日出訪非洲，延續中共外長每年首訪選在非洲的慣例。據大陸外交部官網，王毅與奈及利亞外長共同會見記者時，強調「反對外部勢力以任何形式干涉非洲國家的內政」，表態大陸「將堅定支持非洲加強和平安全能力建設」，與非方打造「全球安全倡議合作示範區」，他還警告，「不允許霸權主義和強權政治在非洲興風作浪」。

他並重述去年北京提過的軍援政策，指出要向非方提供人民幣十億元無償軍事援助，幫助非洲國家培訓六千名軍隊人才和一千名警務執法人員，還將繼續支持非洲常備軍和快速反應部隊建設，支持非洲國家開展維和反恐行動。

去年九月，習近平在中非合作論壇上已經宣示上述措施，作為雙方「十大夥伴行動」的第十部分，他並表示將在三年內拿出人民幣三千六百億元支持「十大夥伴行動」。

公開資料顯示，中共近年對外的無償軍事援助，官方公布的措施主要集中在非洲，包含二○一五年提供六千萬美元、二○一八年提供一億美元，乃至於去年九月宣布的十億人民幣無償軍援。此外中共罕有公布對他國的軍援，秘魯官方去年曾公布中共提供五千萬人民幣無償軍援的協議，去年中共也與馬爾地夫簽訂軍事援助協議，對柬埔寨、吉爾吉斯等國也有提供無償軍事物資。