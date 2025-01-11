美駐中大使建言遭拒 伯恩斯：北京應與賴清德對話

美國外交事務雜誌九日播出美國駐中國大使伯恩斯的播客專訪。下周將離任的伯恩斯說，他任內一再對中國政府表示，採取如此好戰並試圖威脅台灣的做法「錯誤」，北京應與賴總統對話，但北京拒絕。

伯恩斯回顧自二○二二年四月出任駐中大使後，處理美中關係的方法。他坦言，只要不在北京，很少中國人會跟他討論台灣，多圍繞在美國會否發簽證給陸生與對中投資等話題。但在北京，中國領導高層無論在公開或私下場合，每天都向他表明中國對台灣的戰略企圖心。

伯恩斯強調，美國對「一中政策」的立場非常一致；美國也很積極地履行台灣關係法下的責任，堅持兩岸長期的分歧必須以和平方式解決。

伯恩斯提到，「我們（美國）挑戰中國（的立場），認為他們須以和平方式解決爭端。我們認為中國政府應有更好做法，與台灣當局對話，與賴清德總統對話，但他們拒絕」。

伯恩斯還說，美國在印太加強能力，以因應任何可能狀況。被問到台海目前是否比他就任時更緊張，他只說「我們須每天都做好準備」，不能考慮幾年後發生的時間表。

伯恩斯指出，他從事外交工作已四十五年，學到最重要的教訓就是「我們（美國）雖擁有強大實力」，但很大程度上，尤其在印太，「我們的力量來自於同盟關係，即與日本、南韓、菲律賓、泰國及澳洲」。

伯恩斯建議，美國若想在美中競爭中獲勝，就不能拋棄盟友以及公開批評或羞辱他們，也不能公開挑戰他們的領土邊界及國家主權。