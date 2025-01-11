破紀錄！陸去年查貪 處分近89萬人

中共反腐態勢嚴峻，在日前的中紀委全會上，中共總書記習近平對反腐強調「任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。而據官方昨天公布的消息，去年全大陸紀檢監察機關共立案八十七點七萬件，數量創下歷史新高，其中省部級及以上幹部被立案為七十三人，還包括前任中央軍委委員與國防部長。

據中共中央紀委國家監委網站消息，去年全大陸紀檢監察機關共接收信訪舉報三五六點三萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報一百點七萬件次。處置問題線索二一七點五萬件。立案八十七點七萬件，其中立案省部級及以上幹部七十三人、廳局級幹部四三四八人、縣處級幹部三點五萬人。處分八八點九萬人，其中處分省部級及以上幹部七十三人，廳局級幹部三八三八人，縣處級幹部三點一萬人。

官方公布的數據顯示，去年紀檢機關立案、處分的人數都較前年暴增（二○二三年分別立案六十二點六萬件、處分六十一萬人），更創下創多年來的新高，對比十年前的二○一四年，全年立案的數量僅有廿二點六萬件。

日前在中共二十屆中紀委四次全會上，習近平重申「腐敗是我們黨面臨的最大威脅」，他並強調「腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生」，更警告，「任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」。隨後的全會公報強調，要「嚴查政治問題和經濟問題交織的腐敗案件」、「堅決查處那些老是拉幹部下水、危害一方的行賄人」。

當中，軍隊就是一重災區，共軍二○二三年爆發火箭軍腐敗醜聞，幾十名將軍落馬，包括兩任國防部長李尚福、魏鳳和；中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華去年十二月也涉嫌嚴重違紀被停職檢查。中共中央軍委紀委昨天在北京舉行擴大會議。中共中央軍委副主席何衛東出席會議時強調，「今年要深入推進政治整訓、正風反腐，強化政治監督，匡正選人用人風氣」，並強調「貫徹軍委主席負責制」。

他還說，要一體推進不敢腐、不能腐、不想腐；注重辦案、整改、治理貫通發力；深化跨部門、跨領域、跨軍地聯動聯治，壓緊壓實管黨治黨責任鏈條，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰。

新加坡聯合早報日前指出，去年落馬的中管幹部達五十八人，創下改革開放以來的新高。報導援引北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍分析指，腐敗分子越抓越多，說明「過去隱藏很深的，現在都能抓出來」。他還直言反腐制度仍有待加強，建議「落實官員財產公開制」、「完善幹部推薦選拔制度」、「加強輿論和媒體監督」。