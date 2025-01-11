川普就職 大陸傳由國家副主席韓正或外長王毅出席

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，大陸國家主席習近平將破天荒派遣高階特使，赴美出席美國候任總統川普20日的就職典禮，希望能在新政府上任之初，先減少這兩大經濟體之間的摩擦。

知情人士透露，中方已告知川普的政權交接團隊，將由高階官員代表習近平出席，並將與川普團隊進行實質討論。由於中國大陸先前曾派駐華府大使代表出席美國總統就職典禮，由中方官員出席都將是史無前例之舉。川普先前罕見地邀約習近平參加他的就職典禮，顯示川普打算恢復他在白宮第一任期內與習近平的高峰接觸。

知情人士說，習近平可能派遣中國大陸國家副主席韓正或外交部長王毅出席，但消息人士表示，川普的一些顧問則希望出席代表是習近平得力助手、權力比韓正或王毅大得多的中共政治局常委蔡奇。

另一位消息人士透露，一些人擔心，因為川普是邀請習近平，但若出席的特使只有韓正或王毅的層級，川普可能會不開心，「中方必須派遣適當層級的官員，才能在正確的立足點開啟（美中）關係」。一名中國大陸專家表示，王毅的層級被認為不夠高，是因為他的地位低於蔡奇與韓正，而且是職業外交官。

曾任白宮中國事務高階顧問的韋德寧（Dennis Wilder）認為，川普行事可能太難以預料，習近平不會甘冒親自出席這場典禮的國內風險，「習近平能藉由派遣一名高階特使與川普及其內閣會面，展現他願意與川普政府有個好的開始，同時不必冒著無功而返或公開失了面子的風險」。

報導指出，這名特使除了出席川普的就職典禮，也可能和川普團隊成員展開實質會談。在美中緊張可能急遽升高之際，北京當局迫切希望緩解和華府之間的摩擦，但在去年11月美國總統大選後，中方官員始終難以和川普顧問會面，北京擔心可能會對美國的對中政策轉變毫無準備。

川普 美國 習近平

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