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演員被綁事件發酵 大陸出現泰國旅遊退票潮

中央社／ 台北10日電

演員王星赴泰國拍戲被綁架事件發酵，中國旅遊平台與旅行社證實，事件導致出現泰國旅遊退票潮，許多網友表示不敢去泰國旅遊，紛紛在社群詢問如何退票。泰國出境旅遊協會預估，即將到來的春節假期，中國旅客可能下降1至2成。

泰國官方數據顯示，2024年有超過3500萬人次的外國遊客到泰國，消費超過1.6兆泰銖（約新台幣1兆5200億元）。其中，中國遊客最多，達670萬人次。

王星原本在中國名不見經傳，他遭詐騙收到拍戲邀約，3日抵達泰國就被綁架至緬甸的電信詐騙園區。事件震驚中國大陸社會，中泰政府介入，王星7日獲救返回泰國。

被剃光頭面帶憔悴的王星，面對鏡頭開口的第一句話是：「泰國很安全，有機會我還會再來。」畫面傳回大陸，網友紛紛質疑他被逼演戲，社群出現抵制赴泰旅遊的聲浪。

綜合第一財經、南華早報、新黃河等媒體報導，中國各大旅遊平台和旅行社表示，這幾天前來諮詢泰國旅遊安全問題的遊客量上升，已經接到部分遊客的泰國遊退改，其中有一部分是改道其他東南亞旅遊目的地，也有一部分是暫時退訂。

旅遊平台攜程官方客服表示，「最近因為泰國那個綁架新聞出來，有很多乘客來電要求退票，就是不敢去那邊了」。

攜程上海一家實體店的經理指出，事件已導致前往泰國的旅遊預訂量減少，目前僅有一個赴泰旅遊團，計劃於月底前出發，參加人數只有10幾人。「短期內，這肯定會影響旅遊信心」，經理說。

江蘇一家旅行社也稱，已有近3成遊客退泰國團，春節期間原本有2、30個團，現在只剩10幾個。

在中國生活時尚平台小紅書上搜尋「如何取消我的泰國之旅？」光是在昨天就發布超過38萬篇貼文。

據報導，來自浙江的李小姐原本計劃和3名女性朋友於1月28日至2月4日春節期間前往泰國旅遊，但在得知王星的情況後，一致決定取消行程。「出於基本的安全考慮，我們改變了主意，尤其是我們4個女人一起旅行」，她說。

曼谷郵報（Bangkok Post）9日報導，泰國出境旅遊協會（TTAA）估計，由於王星事件後遊客對安全問題的擔憂，即將到來的（春節）假期期間，赴泰中國遊客數量可能下降10%至20%。

中國長期研究旅遊產業的高級經濟師趙煥焱分析，旅遊業具有很明顯的脆弱性，一旦有任何天災人禍，都會在短期內形成影響，遊客會立即用腳投票，預計今年春節的泰國旅遊會出現一些影響。

春節 泰國

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