彰化男失聯疑涉詐被陸拘留 海基會：大陸未按協議通報

彰化一男子去年3月疑被詐騙集團誘騙到寮國，失聯十個月，近日家人才收到大陸山西省公安局寄來的通知書，指他因涉詐被拘留。海基會秘書長羅文嘉10日說明，經查證黃男確實是被大陸公安部門限制人身自由，並指大陸從去年4月開始，就陸續不按兩岸既有協議進行通報，才會發生這類情況，希望陸方能說清楚，為什麼「已經簽訂的協議你不遵守」。

羅文嘉10日主持海基會例行背景說明會，就該案情況和處理程序作出回應。他說，兩岸曾在2009年，簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，規定我方民眾若在大陸遭人身自由限制，陸方應即時通報。

他說，自約2024年4月開始，陸方就陸續沒有遵守協議通報，才會出現這類情況，家屬近一年不知情，收到對岸信件後請民代協助，再轉到派出所，行文海基會。

羅文嘉說，經查證，他確實是被大陸公安部門限制人身自由，「為什麼繞了這一大圈？」，就是因為陸方片面不遵守協議。他向在場媒體喊話，希望有駐北京的媒體可詢問國台辦的看法，為什麼「已經簽訂的協議你不遵守」。

羅文嘉強調，我方一直遵守協議，進行通報，並列舉去年一貫道道親等案為例，表示陸方也未第一時間證實。會後，他補充，近兩個月，海基會就處理多件大陸人士在台需要協助的事項，例如大陸船隻有人落海、陸生就醫親屬來台等。

羅文嘉還說，台灣人在大陸被限制人身自由，多數涉及刑事犯罪或詐欺，部分家屬反映當事人是被脅迫的，因此提醒國人，不要從事任何詐騙行為，因為陸方「抓得很緊」。此外，數據顯示，大陸近年經濟不振，消費緊縮、就業市場不好，年輕人千萬不要輕信，他人介紹有很好的工作機會，短時間能賺到很多錢的說法。

他也提到，兩岸交流並非只有政治面、觀光、統戰，還有許多事務，除了上述案例協處，海基會也常協助台灣人在大陸變成「台流」，生病甚至病故無人處理的問題，很多事情都不能跳過政府，「必須是有政府的公權力才能處理」，陸方要跳過不太可能。他說，例如我方也有人不喜歡共產黨組成的「中華人民共和國政府」，但處理問題時還是必須要打交道。

據海基會提供數據，近年協處滯陸國人案件，為2024年72件、2023年102件、2022年83件；受理國人在大陸失蹤案件，為2024年83件、2023年39件、2022年35件。

另就海基會春節後2月3日將舉行台商春節聯誼，是否有受到陸方干擾，羅文嘉說，目前沒有聽說；至於近日兩名上海涉台學者來台，與國策研究院、亞太和平研究基金會交流，他說，按照申請計畫進行交流，就符合我方所謂健康有序的交流，海基會也是秉持這種精神看待兩岸往來。