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德國起訴3人涉「大陸間諜」提供軍事技術 陸外交部：停止炒作
德國聯邦檢察院近日通報，起訴三名德國人，指控他們涉嫌提供德國海軍軍事技術給中國大陸。大陸外交部發言人郭嘉昆郭嘉昆10日回表示，希望德方停止炒作所謂「中國間諜」風險，不要為中德關係健康穩定發展設置障礙。
郭嘉昆說，我要重申，中方一貫堅持在相互尊重、互不干涉內政的原則基礎上發展中德關係，在遵守法律法規基礎上推進和德方的互利合作。
他說，我們希望德方停止炒作所謂「中國間諜」風險，不要為中德關係健康穩定發展設置障礙。
另，對於近日大陸人類間質肺炎病毒（HMPV）的感染病例增多，各國發布防護提醒，網路上出現「中國出現不明病毒」等論調，郭嘉昆表示，HMPV不是什麼「新毒株」，在人類社會存在超過60年，是引發上呼吸道感染的常見病毒，將之渲染為「不明病毒」違反科學常識，是危言聳聽。
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