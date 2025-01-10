快訊

鬼鬼當媽「孩子生父」成謎 6男星急拍片頻呼：不是我的喔！

日本法政大學女學生「持槌隨機傷人」 至少8傷急救人員救援中

亂傳「北榮麻疹流行」被抓了 疑民進黨支持者曾發文謝蔡英文

聽新聞
0:00 / 0:00

斯里蘭卡總統下周訪陸 陸外交部：拓展一帶一路合作

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）。(路透)
圖為斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）。(路透)

中國大陸外交部今天宣布，斯里蘭卡總統迪桑納亞克將於1月14日至17日對中國進行國事訪問，表示中方願與該國拓展高品質共建「一帶一路」和各領域務實合作，推動中斯真誠互助、世代友好的戰略夥伴關係不斷取得新進展。期間，迪薩納亞克將與大陸國家主席習近平會談，和大陸國務院總理李強、人大委員長趙樂際會面。

大陸外交部發言人華春瑩宣布，應大陸國家主席習近平邀請，斯里蘭卡總統迪桑納亞克將於1月14日至17日對中國進行國事訪問。

在下午的記者會上，大陸外交部發言人郭嘉昆說，這是迪桑納亞克就任以來首次到訪中國，對中斯關係發展具有重要意義。訪問期間，習近平將與迪桑納亞克舉行會談，李強、趙樂際將分別與他會面。

他說，中方願和斯方一道，以此訪為契機，深化政治互信，拓展高品質共建「一帶一路」和各領域務實合作，推動中斯真誠互助、世代友好的戰略夥伴關係不斷取得新進展，更好地造福兩國人民。

同日，郭嘉昆也對黎巴嫩議會9日投票選舉約瑟夫·奧恩為第十四任總統一事表示，中方對黎巴嫩選舉產生新任總統表示歡迎，並對奧恩當選表示祝賀。

他說，中方重視發展中黎關係，將一如既往支持黎方維護國家主權和領土完整，繼續推動兩國友好關係和各領域互利合作，推動中黎關係不斷取得新的發展。

一帶一路 外交部 斯里蘭卡 習近平 關係

延伸閱讀

「鐵桿兄弟」互致新年賀電 俄大使曝習近平今年將到訪

陸地方政府「遠洋捕撈」撒網 已有逾80企業主管被抓

四年來首次 日媒：陸外長王毅擬明年二月訪日

李強：大陸將千方百計擴大內需提振消費

相關新聞

望陸恢復協商 羅文嘉：尊重1992年沒有結論的歷史事實

海基會10日召開今年第一場背景說明會，秘書長羅文嘉提出新年展望，呼籲對岸能用務實態度，解決兩岸因歷史產生的課題，恢復兩岸...

彰化男失聯疑涉詐被陸拘留 海基會：大陸未按協議通報

彰化一男子去年3月疑被詐騙集團誘騙到寮國，失聯十個月，近日家人才收到大陸山西省公安局寄來的通知書，指他因涉詐被拘留。海基...

德國起訴3人涉「大陸間諜」提供軍事技術 陸外交部：停止炒作

德國聯邦檢察院近日通報，起訴三名德國人，指控他們涉嫌提供德國海軍軍事技術給中國大陸。大陸外交部發言人郭嘉昆郭嘉昆10日回...

斯里蘭卡總統下周訪陸 陸外交部：拓展一帶一路合作

中國大陸外交部今天宣布，斯里蘭卡總統迪桑納亞克將於1月14日至17日對中國進行國事訪問，表示中方願與該國拓展高品質共建「...

睽違6年中英明重啟經濟對話 陸外交部：期待發掘合作潛力

隨中英關係回暖，大陸外交部10日宣布，第十一次中英經濟財金對話將於1月11日在北京舉行，大陸國務院副總理何立峰與英國財政...

王毅：中國大陸將提供非洲45億無償軍援 培訓7千名軍警

中國大陸外交部長王毅9日在奈及利亞宣布，中國將向非洲國家提供人民幣10億元（約新台幣45億元）無償軍事援助，幫助非洲國家培訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。