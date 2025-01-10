斯里蘭卡總統下周訪陸 陸外交部：拓展一帶一路合作

中國大陸外交部今天宣布，斯里蘭卡總統迪桑納亞克將於1月14日至17日對中國進行國事訪問，表示中方願與該國拓展高品質共建「一帶一路」和各領域務實合作，推動中斯真誠互助、世代友好的戰略夥伴關係不斷取得新進展。期間，迪薩納亞克將與大陸國家主席習近平會談，和大陸國務院總理李強、人大委員長趙樂際會面。

大陸外交部發言人華春瑩宣布，應大陸國家主席習近平邀請，斯里蘭卡總統迪桑納亞克將於1月14日至17日對中國進行國事訪問。

在下午的記者會上，大陸外交部發言人郭嘉昆說，這是迪桑納亞克就任以來首次到訪中國，對中斯關係發展具有重要意義。訪問期間，習近平將與迪桑納亞克舉行會談，李強、趙樂際將分別與他會面。

他說，中方願和斯方一道，以此訪為契機，深化政治互信，拓展高品質共建「一帶一路」和各領域務實合作，推動中斯真誠互助、世代友好的戰略夥伴關係不斷取得新進展，更好地造福兩國人民。

同日，郭嘉昆也對黎巴嫩議會9日投票選舉約瑟夫·奧恩為第十四任總統一事表示，中方對黎巴嫩選舉產生新任總統表示歡迎，並對奧恩當選表示祝賀。

他說，中方重視發展中黎關係，將一如既往支持黎方維護國家主權和領土完整，繼續推動兩國友好關係和各領域互利合作，推動中黎關係不斷取得新的發展。