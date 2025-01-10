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睽違6年中英明重啟經濟對話 陸外交部：期待發掘合作潛力

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為過去中英經濟財金對話在京舉行。新華社
圖為過去中英經濟財金對話在京舉行。新華社

隨中英關係回暖，大陸外交部10日宣布，第十一次中英經濟財金對話將於1月11日在北京舉行，大陸國務院副總理何立峰與英國財政大臣里夫斯將共同主持。大陸外交部發言人郭嘉昆說，期待雙方透過此對話發掘合作潛力，推動中英經濟財金合作取得更多務實成果。

郭嘉昆10日主持大陸外交部例行記者會，他宣布，經中英雙方商定，第十一次中英經濟財金對話將於1月11日在北京舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理、中英經濟財金對話中方牽頭人何立峰與英國財政大臣、對話英方牽頭人里夫斯將共同主持。

郭嘉昆說，中英雙方重啟經濟財經對話，旨在落實兩國元首共識，這項高階對話機制建於2008年。

郭嘉昆說，此次對話期間，雙方將就宏觀經濟政策與經濟全球化、貿易與投資、產業合作、金融市場發展、金融監理合作等議題展開討論。

郭嘉昆指出，作為世界主要經濟體和金融大國，中英強化經濟財經交流合作，符合兩國利益，符合各界期待，對兩國推動經濟成長和綠色發展具有重要意義，也將為世界經濟發展增添確定性、注入新動力。

他說，「我們期待雙方透過此次對話發掘合作潛力，推動中英經濟財經合作取得更多務實成果。」

據陸媒報導，此次對話是睽違近6年後再次舉辦。上一次，是在2019年舉行。

在此之前，大陸推動香港國安法後，英國暫停了大部分英中經濟對話，此後受間諜指控、俄烏戰爭和各類制裁，不斷沖擊兩國關係。去年7月英國工黨執政後，英中關係逐步改善，英國首相施凱爾去年11月在G20巴西峰會期間，與大陸國家主席習近平首次會晤，表示希望建立「強有力的」英中關係。

值得注意的是，與美國後認總統川普交好的特斯拉CEO馬斯克，去年以來一直抨擊施凱爾的工黨政府，要求英王解散國會，並有意資助極右翼民粹主義的改革英國黨，使得英國工黨政府與中國改善關係，更受關注。

去年底，路透報導也已揭露里夫斯將於今年1月11日訪陸，重啟暫停多年的中英經濟財金對話，並前往上海，吸引更多中國投資進入英國。

外交部 經濟發展 英國 關係

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