快訊

鬼鬼當媽「孩子生父」成謎 6男星急拍片頻呼：不是我的喔！

日本法政大學女學生「持槌隨機傷人」 至少8傷急救人員救援中

亂傳「北榮麻疹流行」被抓了 疑民進黨支持者曾發文謝蔡英文

聽新聞
0:00 / 0:00

望陸恢復協商 羅文嘉：尊重1992年沒有結論的歷史事實

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
海基會秘書長羅文嘉說，尊重1992年香港會談，雙方「沒有結論」的歷史事實，強調雙方是在「擱置政治性爭議」下，才有了1993年的辜汪會談，達成四項協議。記者林俊良／攝影
海基會秘書長羅文嘉說，尊重1992年香港會談，雙方「沒有結論」的歷史事實，強調雙方是在「擱置政治性爭議」下，才有了1993年的辜汪會談，達成四項協議。記者林俊良／攝影

海基會10日召開今年第一場背景說明會，秘書長羅文嘉提出新年展望，呼籲對岸能用務實態度，解決兩岸因歷史產生的課題，恢復兩岸兩會制度性的協商和會晤。他並指，海基會尊重1992年香港會談，雙方「沒有結論」的歷史事實，強調雙方是在「擱置政治性爭議」下，才有了1993年的辜汪會談，達成四項協議。

新年伊始，面對大陸國台辦主任宋濤、海協會會長張志軍均對台發表新年寄語，羅文嘉10日在主持例行背景說明會時，也提出海基會的新年期待。

羅文嘉說，新的一年，大家都期待兩岸能有所突破，舒緩亞太地區由於對岸採取軍事行動，海警船灰色地帶行動帶來的緊張，希望兩岸兩會（海基會、海協會）在未來的一年，有機會恢復制度性的協商和會晤，根據過往所簽署的協議，面對民眾關心的議題討論解決方式。

羅文嘉認為，兩岸的問題是「1949年以來歷史造成問題」，需要時間的沉澱來解決，呼籲對岸能用務實的態度和恢宏的氣度，來看待這項歷史產生的課題。他強調，過去35年來，不管兩岸政治情勢如何改變，兩岸兩會都產生一定的作用。

面對大陸自2016年起中斷兩岸官方往來，以及前總統蔡英文就職時曾表示，尊重1992年香港會談「歷史事實」的談話，羅文嘉說，海基會一直尊重創立35年來走過的歷史。

羅文嘉以我方立場說明，1992年香港會談，希望解決兩岸當時主要兩項事務性議題，掛號信查證與補償、文書查證驗證，這項問題過去因陸方以「一個中國」為前提無解。不過，雙方在進行三天的會談後，也都宣布「沒有結論」，後來用文書、新聞稿表達立場，「這個歷史事實我們始終予以尊重。」

因此，羅文嘉接著說，1993年，兩岸兩會在新加坡舉行辜汪會談，就是由於1992年香港會談「政治性的議題沒有結論」，雙方「暫時擱置爭議」，先針對事務性議題進行協商，才有了會談，達成四項協議。

羅文嘉提到，過去1995、1996年李登輝總統時期，陸方就曾切斷過兩岸兩會往來，2016年蔡英文上任後切斷至今，把雙方建立的制度性協議，當成「武器籌碼」來要求對方接受「政治前提」，這忽略了台灣是一個民主政體的事實，「除非每一次選一個都聽你話的政黨和總統」。

他強調，台灣不管哪一個政黨，或誰當選總統，都會認真保護民主制度的資產，如果對岸使中不願接受台灣經民主程序產生的合法政府，兩岸要有突破就非常辛苦，所以，我方呼籲對岸用務實態度，來看待這一歷史產生的課題。

兩會 海基會 羅文嘉

延伸閱讀

海基會羅文嘉再籲大陸「懸崖勒馬」 年前放回一貫道3長者

賴上台衝擊海基會台商春節聯誼 初六改美福大飯店舉辦

馬永成任政委 王鴻薇：小圈圈用人 賴清德的錦衣衛

「羅馬」起落30年 再獲賴賞識攀權力高峰

相關新聞

望陸恢復協商 羅文嘉：尊重1992年沒有結論的歷史事實

海基會10日召開今年第一場背景說明會，秘書長羅文嘉提出新年展望，呼籲對岸能用務實態度，解決兩岸因歷史產生的課題，恢復兩岸...

彰化男失聯疑涉詐被陸拘留 海基會：大陸未按協議通報

彰化一男子去年3月疑被詐騙集團誘騙到寮國，失聯十個月，近日家人才收到大陸山西省公安局寄來的通知書，指他因涉詐被拘留。海基...

德國起訴3人涉「大陸間諜」提供軍事技術 陸外交部：停止炒作

德國聯邦檢察院近日通報，起訴三名德國人，指控他們涉嫌提供德國海軍軍事技術給中國大陸。大陸外交部發言人郭嘉昆郭嘉昆10日回...

斯里蘭卡總統下周訪陸 陸外交部：拓展一帶一路合作

中國大陸外交部今天宣布，斯里蘭卡總統迪桑納亞克將於1月14日至17日對中國進行國事訪問，表示中方願與該國拓展高品質共建「...

睽違6年中英明重啟經濟對話 陸外交部：期待發掘合作潛力

隨中英關係回暖，大陸外交部10日宣布，第十一次中英經濟財金對話將於1月11日在北京舉行，大陸國務院副總理何立峰與英國財政...

王毅：中國大陸將提供非洲45億無償軍援 培訓7千名軍警

中國大陸外交部長王毅9日在奈及利亞宣布，中國將向非洲國家提供人民幣10億元（約新台幣45億元）無償軍事援助，幫助非洲國家培訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。